Slováci nastúpia na budúcich MS v skupine s Českom, USA i Švajčiarskom

Zloženie základných skupín MS 2023 hráčov do 20 rokov:



A-skupina: Kanada, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko



B-skupina: Česko, USA, SLOVENSKO, Švajčiarsko, Nórsko

Halifax 6. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti sa na nasledujúcich MS hráčov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu (26. decembra 2023 - 5. januára 2024) predstavia v základnej B-skupine. Ich súpermi budú reprezentanti Česka, USA, Švajčiarska a Nórska, ktoré v elitnej kategórii nahradí Rakúsko. Rozhodlo o tom poradie v rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po nedávno skončenom juniorskom šampionáte. Slováci na ňom obsadili konečné 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Kanadou 3:4 pp.pocestujú do Švédska s cieľom dosiahnuť majstrovský hetrik. V základnej A-skupine nastúpia proti Švédsku, Fínsku, Nemecku a Lotyšsku. DejiskomB-skupiny by mala byť aréna Frölundaborg s kapacitou vyše 6000 divákov. Zápasy A-skupiny bude hostiť hala Scandinavium, ktorá je spätá s najväčším úspechom slovenského hokeja. V roku 2002 v nej slovenskí reprezentanti vybojovali historické zlaté medaily.