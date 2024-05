Slováci nastúpia v pondelok o 16.20 proti USA, sú poučení z generálky

zostávajúci program SR v základnej skupine MS 2024:



pondelok, 13. mája: USA - SR /16.20/



streda, 15. mája: SR - Poľsko /20.20/



sobota, 18. mája: Francúzsko - SR /20.20/



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/



Ostrava 13. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v pondelok na svoj tretí zápas na MS proti tímu, ktorého silu okúsili v generálke na šampionát. Bude to pre nich druhý duel v priebehu dvoch dní a Američanom sa pokúsia vrátiť nedávnu prehru 2:6 z Bratislavy. Tretí zápas SR má úvodné buly o 16.20 h v Ostrave.Hráči Slovenska aj USA vstúpili do šampionátu prehrami, keď v úvodný deň podľahli Nemecku (4:6) resp. Švédsku (2:5). Zámorský tím mal v čase bratislavskej generálky za sebou iba dva dni spoločnej prípravy, no Slovákom ukázal svoju silu a triumfoval 6:2. Zostava s Bradym Tkachukom, Caleom Caufieldom a už aj s Brockom Nelsonom budí rešpekt a patrí k najväčším favoritom turnaja.uviedol obranca SR Mário Grman.Američania síce v šlágri ostravskej B-skupiny podľahli Švédom trojgólovým rozdielom, no štvrtý a piaty gól inkasovali až v závere do prázdnej bránky. V úvodnom zápase turnaja sa vyhli vylúčeniam a v sobotu nastúpili proti Nemecku v pozícii favorita. Tréneri slovenského tímu naznačili po prehre s Nemeckom zmeny v zostave, no jej definitívna podoba mala byť jasná až pred duelom.Reprezentanti Slovenska odohrali v ére samostatnosti 31 zápasov proti USA. Zvíťazili v 11, trikrát sa zrodila remíza a v 17 dueloch triumfovali Američania. V prospech zámorského tímu hovorí aj skóre 105:71. Predošlý vzájomný duel na vrcholnom podujatí odohrali vo štvrťfinále ZOH 2022 v Pekingu. Z triumfu 3:2 po samostatných nájazdoch sa tešili Slováci, keď rozhodujúci gól strelil Peter Cehlárik. Predošlý zápas na MS v roku 2021 sa skončil víťazstvom USA 6:1, v otváracom dueli MS 2019 v Košiciach triumfovali Slováci 4:1.