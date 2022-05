Slováci nastúpia proti Fínsku s cieľom ukončiť 18-ročné čakanie

Štvrťfinále MS:



štvrtok, 26. mája, 19.20 SELČ:



Fínsko - SLOVENSKO /Nokia aréna, Tampere/



predpokladaná zostava SR: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter

Tampere 25. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále 85. MS pokúsia prelomiť 18-ročné čakanie na "veľké" víťazstvo nad Fínskom. Na vrcholných podujatiach, akými sú MS, ZOH či Svetový pohár, nezdolali tohto súpera od šampionátu v roku 2004. Domáci sú veľký favorit štvrtkového súboja v Tampere (19.20 SELČ), okrem prostredia a dlhodobo pozitívnej bilancie so Slovenskom hovorí v ich prospech aj súčasná forma.Fíni síce neboli v základnej skupine stopercentní, keďže podľahli Švédom 2:3 po samostatných nájazdoch, no opäť zaujali mimoriadnou hernou disciplínou a dodržiavaním systému. Dosiahli skóre 25:5, pričom najmä 5 inkasovaných gólov zo 7 duelov je pozoruhodných. Brankár Jussi Olkinuora inkasoval v 5 stretnutiach iba jeden gól a dosiahol 99,03-percentnú úspešnosť zákrokov s priemerom 0,20 inkasovaného gólu na zápas. Vďaka prvenstvu v B-skupine sa Fíni vyhli štvrťfinálovému cestovaniu a aj duel so Slovenskom odohrajú v Tampere.Slováci obsadili v helsinskej A-skupine 4. miesto po tom, ako v závere základnej fázy dosiahli tri víťazstvá za sebou vrátane kľúčového duelu s Dánskom (7:1). Bezprostredne po ňom ešte nebolo isté, že práve Fíni budú ich súpermi v zápase o postup medzi najlepšiu štvorku, potvrdilo to víťazstvo Fínska nad Českom 3:0. "" uviedol obranca Šimon Nemec.Slováci vedia, že ich čaká jeden z najsilnejších tímov šampionátu, no neskladajú zbrane. Úspešným finišom základnej skupiny si zdvihli sebavedomie. "" povedal útočník Miloš Roman.Fíni sú favoriti nielen štvrťfinálového zápasu, ale aj celého šampionátu. Do domáceho turnaja vstúpili s nálepkou čerstvých víťazov ZOH a finalistov predchádzajúcich dvoch MS. V roku 2019 v Bratislave triumfovali, vlani prehrali finálový súboj s Kanadou 2:3 po predĺžení. Zimné olympijské hry v Pekingu zvládli suverénne, keď zvíťazili vo všetkých šiestich zápasoch.Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad Fínskom na vrcholnom podujatí má dátum 28. apríla 2004. Na MS v Ostrave sa zrodil triumf 5:2. Fíni odvtedy zdolali Slovákov na MS 10-krát za sebou a trikrát na ZOH. Tímy sa dvakrát stretli aj na februárových ZOH v Pekingu. V základnej fáze sa zrodilo jednoznačné víťazstvo Fínska 6:2 a hoci bol semifinálový súboj vyrovnanejší, po víťazstve 2:0 do finále postúpili Fíni. Predošlé víťazstvo Slovenska nad Fínskom sa zrodilo v príprave na MS 2017, keď zverenci vtedajšieho reprezentačného trénera Zdena Cígera zvíťazili v Bratislave 3:2. Zo súčasného kádra bol pri tom iba obranca Peter Čerešňák.Tímy sa v ére slovenskej samostatnosti stretli 37-krát. V 7 zápasoch zvíťazilo Slovensko, trikrát sa zrodila remíza a v 27 dueloch triumfovali "Suomi". V ich prospech hovorí aj gólové skóre 69:119.