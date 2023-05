Slováci nastúpia proti Kanade so zmenami v obrane,v bránke bude Hlavaj

Riga 15. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska nastúpia na svoj tretí zápas na MS v Rige v bránke so Samuelom Hlavajom. V pondelkovom dueli proti Kanade (15.20 SELČ) sa po prvý raz na šampionáte predstaví obranca Šimon Nemec, bude hrať v dvojici s Patrikom Kochom.



Na predpoludňajšom rozkorčuľovaní bolo na ľade všetkých 25 hokejistov, chýbal len obranca Dávid Mudrák, ktorý je po príchode Nemca mimo súpisky. Realizačný tím SR na ňu ešte nezapísal útočníkov Andreja Kudrnu a Mária Luntera. Po potvrdení o neúčasti Tomáša Tatara na MS by si obaja mohli na šampionáte zahrať, no v hre je aj iný scenár. "V hre je možno príchod ešte jedného hráča, ale neprezradím vám koho. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia, v priebehu zajtrajška dopíšeme jedného, možno dvoch hráčov," povedal asistent trénera Peter Frühauf.



Proti Kanade nastúpia Slováci s 12 útočníkmi a ôsmimi obrancami, po prvý raz na MS dostane priestor v bránke Hlavaj. "Všetko zostáva tak, ako bolo, zmena je len v bránke a v obrane, kde nastúpi Nemec s Kochom. Šimon je pripravený nastúpiť v prvej formácii a budeme ho využívať v presilových hrách. Uvidíme, ako sa bude cítiť v priebehu zápasu a podľa toho ho budeme šetriť, alebo vyťažovať. Ostatné formácie budú hrať bezo zmeny," dodal Frühauf.



Kanaďania v B-skupine zvíťazili v oboch zápasoch, Lotyšov zdolali 6:0 a Slovinsko 5:2. "Videli sme oba ich zápasy. Slovinci možno načrtli, ako proti nim hrať. Sú veľmi agresívni, fyzicky zdatní v predbránkovom priestore. Musíme byť pripravení na tvrdú a nátlakovú hru," uviedol asistent trénera.