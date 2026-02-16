Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci nastúpia proti víťazovi duelu Nemecko - Francúzsko

Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Miláno 15. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále ZOH 2026 proti víťazovi zápasu predkola play off medzi Nemeckom a Francúzskom. Definitívne o tom rozhodol záverečný zápas základnej fázy turnaja, v ktorom reprezentanti USA zdolali Nemecko 5:1. Slováci si vybojovali priamy postup do štvrťfinále vďaka prvenstvu v základnej B-skupine.

Medzi osmičku najlepších priamo postúpili aj suverénni víťazi „áčka“ Kanaďania a aj reprezentanti USA, ktorí nestratili ani bod v C-skupine. Pozíciu najlepšieho tímu z druhých miest zaujali Fíni, ktorí boli v „slovenskej“ B-skupine šesťbodoví rovnako ako Slováci i Švédi, ktorí v nej obsadili tretie miesto.

Ďalšie dvojice predkola play off tvoria Česko - Dánsko, Švédsko - Lotyšsko a Švajčiarsko - Taliansko.

Víťaz súboja Česko - Dánsko sa vo štvrťfinále stretne s Kanadou. Úspešnejší z duelu Švédsko - Lotyšsko narazí na USA. Fínov čaká víťaz zápasu Švajčiarsko - Taliansko. Osemfinálové zápasy sú na programe v utorok 17. februára, ich presné časy budú známe v priebehu pondelka. Štvrťfinálové súboje sa uskutočnia už v stredu.



dvojice predkola play off ZOH 2026 (osemfinále):

Česko - Dánsko (víťaz vo štvrťfinále proti Kanade)

Švédsko - Lotyšsko (víťaz vo štvrťfinále proti USA)

Nemecko - Francúzsko (víťaz vo štvrťfinále proti Slovensku)

Švajčiarsko - Taliansko (víťaz vo štvrťfinále proti Fínsku)
.

