Slováci nastúpia v baráži proti Ukrajincom

Dvojice baráže (19. až 27. septembra 2022):



Chorvátsko - Dánsko

Slovensko - Ukrajina

Írsko - Izrael

Island - Česko



už istí účastníci ME (21. júna až 8. júla 2023):



Gruzínsko, Rumunsko (organizátori), Nórsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Taliansko, Anglicko, Francúzsko, Belgicko (víťazi kvalifikačných skupín), Švajčiarsko (najlepší tím z druhých miest)



Nyon 21. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v dvojzápase baráže majstrovstiev Európy stretne s ukrajinskými rovesníkmi. O zostávajúce štyri miestenky na budúcoročný finálový turnaj v Gruzínsku a Rumunsku (21. júna až 8. júla 2023) sa bude bojovať od 19. do 27. septembra 2022, Slovensko odohrá prvý zápas doma. Utorňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol aj o ďalších dvojiciach Chorvátsko - Dánsko, Írsko - Izrael a Island - Česko.Istotu účasti na šampionáte už majú dve organizátorské krajiny, víťazi deviatich kvalifikačných skupín Nórsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Taliansko, Anglicko, Francúzsko a Belgicko, ale aj Švajčiarsko ako najlepší tím z druhých miest. Mladí Slováci obsadili po diskvalifikácii Ruska druhú pozíciu v C-skupine za stopercentnými Španielmi, keď päťkrát zvíťazili a trikrát prehrali. Ukrajinci skončili na druhej priečke v "háčku" iba o tri body za Francúzmi. V desiatich vystúpeniach mali bilanciu sedem víťazstiev, dve remízy a jedna prehra, do tabuľky druhých tímov sa v šesťčlenných skupinách počítali výsledky s mužstvami na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste. Ukrajina si preniesla sedemnásť bodov, o dva viac ako Slovensko z päťčlenného "céčka".," povedal na webe futbalsfz.sk tréner Jaroslav Kentoš, ktorého zverenci zdolali Ukrajincov 3:2 vlani v marci na prípravnom Antalya Cupe v Turecku: "."Slovenská "dvadsaťjednotka" hrala na záverečnom turnaji ME tejto vekovej kategórie iba dva razy v ére samostatnosti. V roku 2000 obsadila v domácom prostredí štvrtú priečku, v roku 2017 v Poľsku pod vedením českého trénera Pavla Hapala po dvoch víťazstvách a jednej prehre tesne nepostúpila zo skupiny a skončila na piatej pozícii.