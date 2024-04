Slováci nastúpia v C-skupine proti Taliansku, Švédsku a Poľsku

žreb finálového turnaja ME do 17 rokov:



Ayia Napa 3. apríla (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov sa na záverečnom turnaji ME predstavia v C-skupine spoločne s Talianskom, Švédskom a Poľskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v cyperskom stredisku Ayia Napa. Šampionát sa uskutoční na Cypre od 20. mája do 5. júna, najlepšie dva tímy z každej zo štyroch skupín postúpia do štvrťfinále.Mladí Slováci skončili vo svojej kvalifikačnej skupine 4 na 2. mieste za Ukrajinou, keď dokázali zdolať Švajčiarsko a Grécko. Naposledy sa na európskom šampionáte predstavili ešte v roku 2013. Účasť vtedy mali istú, keďže Slovensko organizovalo záverečný turnaj. Cez kvalifikáciu postúpili naposledy v roku 2000.Organizátor ME Cyprus bude hrať v A-skupine s Ukrajinou, Srbskom a Českom. "" tvoria Dánsko, Rakúsko, Chorvátsko a Wales. V D-skupine "" sa ocitli Francúzsko, Portugalsko, Španielsko a Anglicko.