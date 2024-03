Slováci nastúpia v kvalifikácii ME 2026 proti Lotyšsku a Kosovu

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská mužská volejbalová reprezentácia sa v pondelok dozvedeli mená súperov v kvalifikácii ME 2026. Slováci nastúpia v G-skupine proti Lotyšsku a Kosovu. Na záverečný turnaj postúpi sedem víťazov skupín a päť najlepších tímov umiestnených na druhom mieste. Doteraz známymi organizátormi sú Bulharsko a Rumunsko.



Lotyši sú v aktuálnom európskom rebríčku na 20. priečke, teda o jednu horšie ako Slovensko. "Ide o kvalitného súpera, ktorý vyhral v minulom roku Striebornú Európsku ligu. Má výborných smečiarov a aj trénera. O Kosove toho veľa nevieme. Je to tím, ktorý toho veľa neodohral. O oboch družstvách si musíme dať dokopy čo najviac informácií a poznatkov. Naša misia je jasná - postúpiť na záverečný turnaj EuroVolley 2026," povedal podľa oficiálnej stránky Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) tréner slovenskej reprezentácie mužov Steven Vanmedegael.



Slováci nebudú v tejto sezóne štartovať v Zlatej Európskej lige. Sústreďujú sa tak na kvalifikáciu, ktorá je dôležitá. "Začiatok prípravy sme si naplánovali na 14. júla. Dokončujeme širšiu nomináciu hráčov, ktorí pripadajú v tejto sezóne do úvahy. Urobíme všetko pre to, aby sme formu vyladili na augustovú kvalifikáciu čo najlepšie. Je dobré, že ju odštartujeme v Lotyšsku a následne budeme hrať doma proti Kosovu. V príprave nás čakajú dva prípravné zápasy, detaily ktorých dolaďujeme v týchto dňoch," pridal 37-ročný belgický tréner reprezentácie.



Slovenky postúpili priamo na kontinentálny šampionát v roku 2026. Začiatkom decembra o tom rozhodla Európska volejbalová konfederácia (CEV), ktorá potvrdila Česko ako druhú istú organizátorskú krajinu po Turecku. Treťou je Švédsko. Slovenky sa tak vďaka 10. miestu z ME 2023 automaticky kvalifikovali na záverečný turnaj.







žreb kvalifikácie ME 2026:



muži:



G-skupina: SLOVENSKO (19. miesto v rebríčku CEV), Lotyšsko (20.), Kosovo



program SR:



24. alebo 25. augusta 2024: Lotyšsko – SLOVENSKO



28. alebo 29. augusta 2024: SLOVENSKO – Kosovo



9. alebo 10. augusta 2025: Kosovo – SLOVENSKO



13. augusta 2025: SLOVENSKO – Lotyšsko