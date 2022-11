Slováci nastúpia v kvalifikácii na ME 2024 proti Luxembursku v Trnave

Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje zápolenia v J-skupine kvalifikácie ME 2024 domácim zápasom s Luxemburskom, ktorý sa uskutoční 23. marca 2023 na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.



O tri dni neskôr sa zverenci Francesca Calzonu predstavia proti Bosne a Hercegovine na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Oba duely majú úvodný výkop o 20.45 h, pripomenul oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.



Ďalšími súpermi Slovákov v kvalifikácii ME sú Portugalsko, Island a Lichtenštajnsko. Kvalifikačný cyklus potrvá od marca do novembra budúceho roka. Finálový turnaj sa uskutoční v Nemecku.