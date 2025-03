Slováci nastúpia v skupine proti USA, Švédsku, Švajčiarsku a Nemecku

základné skupiny juniorských MS 2026:



A-skupina: USA, Švédsko, SLOVENSKO, Švajčiarsko, Nemecko



B-skupina: Fínsko, Česko, Kanada, Lotyšsko, Dánsko



Minneapolis/Saint Paul 10. marca (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov na juniorskom šampionáte na prelome rokov v americkom štáte Minnesota nakoniec predstavia v základnej A-skupine. Ich súpermi budú domáci Američania, Švédsko, Švajčiarsko a Nemecko. Slováci sa pôvodne mali predstaviť v B-skupine, no organizátori ich vymenili s Kanadou. Informovala o tom oficiálna stránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIFH).Dejiskom nasledujúceho juniorského šampionátu sú mestá Minneapolis a Saint Paul. Slovensko bude hrať na domácom štadióne Xcel Energy Center s kapacitou 17.954 divákov, ktorý je domovský štadión Minnesoty Wild. V menšej 3M Aréne, do ktorej sa vojde 10.257 divákov, sa predstavia mužstvá B-skupiny. Po výmene v nej figurujú Fínsko, Česko, Kanada, Lotyšsko a nováčik elitnej kategórie Dánsko. Turnaj sa začne 26. decembra 2025 a vyvrcholí 5. januára 2026.