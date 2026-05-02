Slováci nastúpia vo finále proti Švédsku
Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich MS.
Autor TASR
Trenčín 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich MS. V semifinále zdolali Lotyšsko 1:0 a v sobotu o 19.00 h zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti Švédsku, ktoré zvíťazilo nad Českom 4:3 po predĺžení.
semifinále MS 18:
Česko - Švédsko 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson)
