Sobota 2. máj 2026
Slováci nastúpia vo finále proti Švédsku

Na snímke sa teší z gólu hráč Slovenska Michal Jakubec počas hokejového zápasu Slovensko – Lotyšsko v semifinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v piatok 1. mája 2026 v Trenčíne. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich MS.

Autor TASR
Trenčín 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich MS. V semifinále zdolali Lotyšsko 1:0 a v sobotu o 19.00 h zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti Švédsku, ktoré zvíťazilo nad Českom 4:3 po predĺžení.



semifinále MS 18:

Česko - Švédsko 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson)


