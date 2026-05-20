Slováci nastúpia vo štvrtok proti Dánom s cieľom priblížiť si postup
Autor TASR
Fribourg 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia vo štvrtok o 20.20 h proti Dánsku s cieľom nadviazať na tri víťazstvá, s ktorými vkročili do B-skupiny na MS vo Fribourgu. Víťazný imperatív majú v hlavách aj tentoraz. Z hľadiska postupových ambícii oboch tímov bude tento duel mimoriadne dôležitý, hoci Dáni zatiaľ nezískali ani bod.
Na účasť v najlepšej osmičke si však brúsia zuby obaja. Zverenci Mikaela Gatha mali pred štvrtkovým večerným zápasom na konte tri prehry s Kanadou 1:5, so Švédskom 2:6 a Českom 1:4 a skóre 4:15, ale pred sebou zápasy s papierovo slabšími súpermi. Práve duel proti Slovákom ich môže naštartovať, ale proti sú zverenci Vladimíra Országha. Tí majú naopak na konte 8 bodov po víťazstvách nad Nórskom 2:1, Talianskom 4:1 a Slovinskom 5:4 po nájazdoch. A ďalšie body chcú po štvrtkovej konfrontácii. „Ten zápas je ten najdôležitejší. V ňom musíme zvíťaziť a s jedenástimi bodmi sa nám bude ľahko dýchať, to by už bolo fajn,“ uviedol obranca Mislav Rosandič.
Slováci odohrali s Dánmi celkovo 26 zápasov, v osemnástich dokázali zvíťaziť, osemkrát sa z triumfu tešil súper. Celkové skóre hovorí v prospech Slovenska 97:53.
Dáni boli súpermi Slovákov na konci záverečnej prípravy pred MS. V Spišskej Novej Vsi sa najskôr zrodilo víťazstvo Dánov 3:0, na druhý deň triumfovali Slováci 4:2. „Ten dvojzápas mal dve tváre. V prvom stretnutí nás Dáni tlačili najmä fyzicky, dohrávali súboje a boli agresívni v napádaní v našom pásme. My sme boli netrpezliví a strácali sme puky. V druhom sme už oveľa lepšie manažovali puk v ofenzívnej zóne. Nakoniec to odzrkadlil aj výsledok. Tu na MS sú Dáni naozaj nepríjemný súper. Navyše sa k nim pripojili dvaja kvalitní hráči, ktorí nehrali v príprave. Určite nás čaká fyzicky veľmi náročné a opäť to nebude nič jednoduché,“ uviedol asistent trénera SR Peter Frühauf.
Obranca Patrik Koch verí, Slováci nadviažu na tri víťazstvá a spravia dôležitý krok k postupu do štvrťfinále. „Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas. Každý z tímov to bude chcieť preklopiť na svoju stranu. Musíme hrať zodpovedne a ukázať, že to chceme viac než súper,“ povedal Koch.
Po stredajšom tréningu, ktorý bol dobrovoľný, nevylúčil ani zmenu v zostave. „Zápasy plynú a chalani už cítia nejaké nastrelenia od puku a podobné veci. Niekedy to riešime z hodiny na hodinu. Debata o tom určite bude, no páči sa nám, ako chalani hrajú. Úseky, v ktorých sme súpera postavili na koňa, si, samozrejme, rozoberáme, ale celkovo je to mužstvo dobre nastavené,“ poznamenal Frühauf.
Zatiaľ posledný vzájomný zápas na MS sa odohral pred štyrmi rokmi vo Fínsku. Slováci vtedy v Helsinkách triumfom 7:1 spečatili postup do štvrťfinále. Tento zápas si zo súčasného kádra SR pamätajú útočníci Adam Sýkora, Andrej Kollár, Adam Liška a obranca Mislav Rosandič.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
B-skupina MS:
štvrtok 21. mája, 20.20
Slovensko - Dánsko /BCF Aréna Fribourg/
predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
