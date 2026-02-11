Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Šport

Slováci nastúpili na úvod proti Fínsku bez Kocha a Cehlárika

.
Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas siedmich obrancov a trinástich útočníkov.

Autor TASR
Miláno 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj úvodný zápas na ZOH v Miláne proti Fínsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky bol pripravený Stanislav Škorvánek. Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas siedmich obrancov a trinástich útočníkov. Do defenzívy sa nevošiel Patrik Koch, spomedzi útočníkov ostal na tribúne Peter Cehlárik. Ako trinásty útočník figuroval Lukáš Cingel.


Tímy nastúpili na úvodný zápas B-skupiny v týchto zostavách:

Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, Sukeľ, Takáč - Cingel

Fínsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen - Rantanen, Hintz, Granlund - Aho, Lehkonen, Teräväinen - Lundell, Luostarinen, Kakko - Tolvanen, Armia, Haula - Kiviranta
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá