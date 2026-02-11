< sekcia Šport
Slováci nastúpili na úvod proti Fínsku bez Kocha a Cehlárika
Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas siedmich obrancov a trinástich útočníkov.
Autor TASR
Miláno 11. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj úvodný zápas na ZOH v Miláne proti Fínsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky bol pripravený Stanislav Škorvánek. Tréner Vladimír Országh nominoval na zápas siedmich obrancov a trinástich útočníkov. Do defenzívy sa nevošiel Patrik Koch, spomedzi útočníkov ostal na tribúne Peter Cehlárik. Ako trinásty útočník figuroval Lukáš Cingel.
Tímy nastúpili na úvodný zápas B-skupiny v týchto zostavách:
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Liška - Okuliar, Sukeľ, Takáč - Cingel
Fínsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen - Rantanen, Hintz, Granlund - Aho, Lehkonen, Teräväinen - Lundell, Luostarinen, Kakko - Tolvanen, Armia, Haula - Kiviranta
