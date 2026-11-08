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Slováci nastúpili na záverečný duel proti Nemecku v bránke s Rabčanom
V zápase Nemecko - Slovensko išlo o konečné 2. miesto na turnaji, jeho víťazmi sa stali Lotyši.
Autor TASR
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Düsseldorf 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili v nedeľu od 14.45 na svoj záverečný zápas na Nemeckom pohári proti domácemu tímu v bránke s Eugenom Rabčanom. Tréner Vladimír Országh mal k dispozícii sedem obrancov a dvanásť útočníkov. Pre virózu nenastúpil útočník Samuel Buček, v zostave nefigurovali ani útočník Aurel Nauš a obrancovia Jakub Chromiak a Samuel Kňažko, pre ktorého sa turnaj skončil po zranení v zápase s Lotyšskom. V zápase Nemecko - Slovensko išlo o konečné 2. miesto na turnaji, jeho víťazmi sa stali Lotyši.
Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Nemecko: Stettmer - Huttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák
Nemecko: Stettmer - Huttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák