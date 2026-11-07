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Slováci nastúpili proti Rakúsku v bránke s Jurčákom a tromi zmenami
V zostave už nefiguroval zranený obranca Samuel Kňažko a ani útočník Aurel Nauš a obranca Jakub Meliško.
Autor TASR
Düsseldorf 7. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili v sobotu na svoj druhý zápas na 37. ročníku Nemeckého pohára v Düsseldorfe v bránke s Patrikom Jurčákom. Duel proti Rakúsku bol pre neho druhý v reprezentácii. Tréner Vladimír Országh zaradil do zostavy aj útočníka Filipa Krivošíka a obrancov Marka Stachu a Martina Vitaloša, ktorí nehrali vo štvrtkovom zápase s Lotyšskom (2:3 pp). V zostave už nefiguroval zranený obranca Samuel Kňažko a ani útočník Aurel Nauš a obranca Jakub Meliško.
Tímy nastúpili v týchto zostavách:
Slovensko: Jurčák - Bodák, Koch, Chromiak, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Turan - Regenda, Myklucha, Buček - Krivošík, Čederle, Studenič - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák - Bjalončík
Rakúsko: Vorauer - Würschl, Unterweger, Maier, Hackl, Nickl, Wimmer, Söllinger, Stapelfeldt - Thaler, Nissner, Wikovits - Neubauer, Haudum, Huber - Rohrer, Baumgartner, Rebernig - Wallner, Achermann, Schwinger
Slovensko: Jurčák - Bodák, Koch, Chromiak, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Turan - Regenda, Myklucha, Buček - Krivošík, Čederle, Studenič - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák - Bjalončík
Rakúsko: Vorauer - Würschl, Unterweger, Maier, Hackl, Nickl, Wimmer, Söllinger, Stapelfeldt - Thaler, Nissner, Wikovits - Neubauer, Haudum, Huber - Rohrer, Baumgartner, Rebernig - Wallner, Achermann, Schwinger