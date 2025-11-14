< sekcia Šport
Slovensko remizuje so Severným Írskom 0:0 po 1. polčase
V herne vyrovnanom prvom dejstve bol najbližšie ku gólu útočník domácich Dávid Strelec, ktorý trafil v 18. minúte do žrde.
Autor TASR,aktualizované
Košice 14. novembra (TASR) - Futbalisti Slovenska a Severného Írska remizovali 0:0 po 1. polčase zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026. V herne vyrovnanom prvom dejstve bol najbližšie ku gólu útočník domácich Dávid Strelec, ktorý trafil v 18. minúte do žrde.
Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpili od 20.45 v Košickej futbalovej aréne proti Severnému Írsku na svoj piaty zápas v A-skupine kvalifikácie MS 2026 v očakávanom rozostavení 4-3-3. Tréner Francesco Calzona poslal na trávnik takmer identickú jedenástku ako pred mesiacom proti Luxembursku. Vtedy ešte pre zranenie absentoval Stanislav Lobotka, ktorý v piatok už figuroval na svojom obvyklom poste v stredovej formácii.
Tímy vybehli na ihrisko v týchto zostavách:
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín
Severné Írsko: Peacock-Farrell - McConville, Ballar, McNair - Hume, Bradley, Saville, Devenny - Lyons, Price - Charles
