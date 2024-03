Slováci nebodovali, Ovečkin s 20 gólmi v 19. sezóne za sebou

NHL - výsledky:



Calgary - Washington 2:5

Seattle - Buffalo 2:6

New York 19. marca (TASR) - Ani jeden z troch slovenských hokejistov nebodoval v noci na utorok v zámorskej NHL. Washington Capitals v prvej obrannej dvojici so Slovákom Martinom Fehérvárym vyhral na ľade Calgary Flames 5:2 aj vďaka dvom zásahom Alexandra Ovečkina, ktorý opäť prekonal 20-gólovú métu. V elitnej formácii domácich bol ďalší Slovák Martin Pospíšil. Tomáš Tatar nastúpil za Seattle, ktorý nestačil na Buffalo 2:6. Hetrikom za Sabres sa blysol Jeff Skinner.Ovečkin zaznamenal ako tretí hráč v histórii 20 gólov v 19. sezóne za sebou. Pred ním to dokázali Gordie Howe a Brendan Shanahan. Rus sa podieľal na triumfe svojho tímu dvoma presilovkovými zásahmi vrátane víťazného na priebežných 3:0. Capitals vyhrali tretíkrát za sebou a momentálne sú na pozícii zaručujúcej druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii." vyhlásil 38-ročný Ovečkin, ktorý má na konte 843 gólov v profilige, o 51 menej ako historický líder Wayne Gretzky (894).Washington sa dostal na postupovú pozíciu do vyraďovačky prvýkrát od 2. januára. Využil dve z troch početných výhod, kým domáci z rovnakého počtu presiloviek nedali ani jeden gól.povedal Ryan Huska, kouč Calgary. Fehérváry strávil za Washington na ľade 21:01 minúty, mal jednu plusku, tri strely na bránku a rozdal dva hity. Pospíšil mal minutáž 15:26, pripísal si dva mínusové body, štyri pokusy na bránku a dva bodyčeky.Skinner bol hrdina Buffala na ľade Seattlu, dal gól v každej tretine a zaznamenal svoj siedmy hetrik v NHL. Pripísal si ho po viac ako dvoch rokoch, vo februári 2022 strelil štyri góly Montrealu. Teraz prispel k prvému triumfu Sabres nad Kraken v histórii, v šiestom vzájomnom dueli. Bol to posledný tím v súťaži, s ktorým Seattle ešte doteraz nikdy neprehral. Buffalo stále živí šancu na postup do play off, za Washingtonom a poslednou postupovou priečkou na východe zaostáva o štyri body. "" vyhlásil Skinner. Jeho tím nebol vo vyraďovacej fáze od sezóny 2010/11.Diváci v Seattli videli už v prvej minúte dva góly. Po 24 sekundách otvoril skóre domáci Jordan Eberle, no vzápätí odpovedal Tage Thompson (0:49). "hneval sa Eberle. V zápase NHL skórovali oba tímy v prvej minúte naposledy v apríli 2022. Sabres sa nezastavili a v čase 5:42 to bolo po góle Alexa Tucha už 3:1 pre hostí. Necelých šesť minút tak vydržal v domácej bránke Joey Daccord, po troch inkasovaných góloch zo štyroch striel ho nahradil Philipp Grubauer. Tuch i Thompson mali napokon zhodne po góle i asistencii, ich tím vyhral vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Pre Seattle to bola už piata prehra v sérii. Tatar bol vo štvrtom útoku domácich, na ľade strávil 10:21 minúty, mal dve mínusky, raz vystrelil na bránku a zaznamenal aj jeden hit.kritizoval výkon svojho tímu domáci krídelník Eeli Tolvanen, ktorý mal v zápase dve asistencie.