Slováci nepodceňujú Kazachstan, Goljan: „Bude to ťažký zápas“
Slováci sú v kvalifikácii zatiaľ bez prehry, s doposiaľ najsilnejším súperom v Írsku remizovali 2:2.
TASR
Stará Lesná 10. novembra (TASR) - Už vo štvrtok čaká slovenskú reprezentáciu do 21 rokov ďalší duel kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027, keď v Prešove privíta Kazachstan. O päť dní neskôr si zmerajú na rovnakom štadióne sily s úradujúcim majstrom Európy z Anglicka.
Slováci sú v kvalifikácii zatiaľ bez prehry, s doposiaľ najsilnejším súperom v Írsku remizovali 2:2. „Kazachstan bude trochu lepším súperom ako Moldavsko a Andorra. Chcú hrať vysoký pressing, chcú hrať futbal. Vymenili trénera, od minulej nedele majú kemp, ligová súťaž sa u nich už skončila. Podľa mňa zmenia systém, keďže s výsledkami asi neboli spokojní. Určite to bude ťažký zápas, ale v prvom rade to bude o nás. Verím tomu, že máme lepší tím a tento zápas zvládneme. Chceme si udržať prvé miesto a skoncentrovať sa na toto stretnutie. Keď chceme postúpiť na majstrovstvá Európy, nesmieme zaváhať s takýmto súperom. Chceme nadviazať na výkon s Moldavskom. Ak by sme mali 13 bodov a s tým by sme šli do zápasu s Anglickom, bolo by to super,“ uviedol pre webstránku futbalsfz.sk asistent trénera Tibor Goljan.
Priamo na záverečný turnaj v Albánsku a Srbsku postúpi najlepší tím z každej z deviatich skupín. Miestenku si vybojuje aj najlepší z tabuľky druhých tímov, pričom zvyšných osem hrá baráž, z ktorej vzídu ďalší štyria postupujúci. „K Anglicku sa ani netreba vyjadrovať, je to špička mládežníckeho futbalu, vyhrali posledné EURO, obrovská kvalita. Kazachstan vymenil trénera, takže dostane nový impulz. My sa ich budeme snažiť zdolať a dobre sa pripraviť na Anglicko a potom potrápiť aj ich, tak ako sme potrápili našich súperov na ME. To je cieľ tohto zrazu. Som zvedavý na zápas s Angličanmi, teším sa naň, ale nemôžeme zabudnúť, že prvý duel hráme s Kazachstanom a musíme ho zvládnuť,“ povedal na margo očakávaní Artur Gajdoš, stredopoliar Slovana Bratislava. Extra domáci nádych bude mať duel pre útočníka Adama Grigera (Hradec Králové), ktorý je rodák z Prešova.
„Myslím si, že na tejto úrovni nie je žiaden súper ľahký. Nikoho nemôžeme podceniť, musíme sa na Kazachstan maximálne koncentrovať, pripraviť. Verím, že zápas zvládneme. Bolo by skvelé zvládnuť oba a udržať sa na čele tabuľky,“ zhodnotil Griger, ktorý je autorom prvého gólu „sokolíkov“ v prebiehajúcej kvalifikácii: „Cítim sa tu dobre, sme skvelá partia, rád sem chodím. Bohužiaľ, v klube som ešte gól nedal, tu som sa už raz presadil, verím, že tento zraz sa mi to podarí zas a hlavne, že budeme bodovať doma naplno.“ Medzi opory „dvadsaťjednotky“ patrí aj obranca Jakub Jakubko, ktorý pôsobí v českých Tepliciach. „Myslím si, že nálada je výborná, v reprezentácii je zatiaľ stále taká. Verím, že v tom budeme pokračovať. Berieme to tak, že sa sústredíme na seba, chceme sa držať našich princípov, našej hry. Budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na oboch súperov. V hlavách máme, že Kazachstan nie je taký ako Anglicko, o to ťažšie bude, aby sme sa naň nastavili. Verím, že sa dobre pripravíme a budeme úspešní. Nesmie nám chýbať sebavedomie ani odvaha. Treba poslúchnuť rady trénerov a dať do toho našu kvalitu. Verím, že naši fanúšikovia na východe prídu na štadión v hojnom počte, pomôžu nám a spolu to zvládneme,“ vyslovil sa obranca, ktorý pochádza z Chminianskej Novej Vsi neďaleko Prešova.
