Slováci nepostúpili do 1/4finále, Švajčiari im nepomohli

B-skupina:



Švajčiarsko - Lotyšsko 3:4 po predĺžení (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1)



Góly: 27. Fiala (Corvi), 48. Miranda (Riat, Corvi), 54. Ambühl (Fiala, Corvi) - 22. Freibergs (Indrašis), 27. Abols (Balcers, Freibergs), 55. Daugavinš (Abols, Balcers), 63. Balcers (Balinskis, Jaks). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), MacFarlane (USA) - MacKey (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9178 divákov.



Švajčiarsko:



Van Pottelberghe – Fora, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Geisser – Fiala, Corvi, Ambühl - Simion, Haas, Miranda – Bertschy, Richard, Herzog – Riat, Senteler



Lotyšsko:



Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rich. Bukarts

Tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 7 6 0 1 0 29:10 19 *



2. Kanada 7 4 1 1 1 25:11 15 *



3. Lotyšsko 7 3 2 0 2 21:17 13 *



4. Česko 7 4 0 1 2 22:16 13 *



------------------------------------



5. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 15:15 11



6. Kazachstan 7 1 2 0 4 14:31 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 9:17 6



------------------------------------



8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0 **



* postup do štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS

Tampere/Riga 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále 86. MS. V utorok neskoro večer o tom rozhodol záverečný zápas B-skupiny v Rige, v ktorom domáci Lotyši remizovali s dovtedy suverénnymi Švajčiarmi v riadnom čase 3:3 a potom aj vyhrali v predĺžení 4:3. Slováci potrebovali 3-bodové víťazstvo favorita, takto odcestujú v stredu domov s celkovým turnajovým 9. miestom.Švajčiari ako istí víťazi skupiny nastúpili iba s 11 útočníkmi a bez najvyťažovanejších hviezd NHL Niederreiterom, Hischierom a Malginom. Pred zápasom, v ktorom im išlo len o prípadný siedmy trojbodový zisk v sérii, tiež vedeli, že v play off narazia v Rige na Nemecko. Lotyši zosadili z tretej priečky skupiny Čechov a stretnú sa so Švédmi. Česi vo štvrtok v prvej fáze vyraďovacích súbojov narazia na USA, za víťazom A-skupiny pocestujú do Tampere, kde budú hrať aj Kanaďania s Fínmi. O časoch všetkých štyroch zápasov rozhodoval ešte v utorok direktoriát šampionátu.Lotyšskí hokejisti odohrali prvú desaťminútovku v zreteľne viditeľnom vedomí že do zápasu nastúpili ako postupujúci a s týmto štatútom vydržia, ak nepustia súpera do vedenia. Sprvoti sa tak ani nemalo príliš ako stať, keďže favorit v hernej prevahe ako keby hľadal v útočnom pásme svoje oddychujúce ofenzívne opory. K slovu sa potom dostali aj domáci, počas troch minút dokázali tlačiť a vypracovali si dve veľké šance. To však nič nebolo oproti nasledujúcemu 7-minútovému náporu Švajčiarska. Jeho reprezentanti dupli na plyn, okrem rýchlych kombinácií pridali aj celoplošnú agilitu a do konca tretiny nestačili prsty oboch rúk na spočítanie ich šancí rôznej, ale vždy zaujímavej akosti. Gól nepadol lebo Švajčiari nepochopiteľne váhali so zakončením, alebo ich strely chytil brankár, bloky útočníkov, či palice obrancov Lotyšska. začiatok druhej tretiny bol ako zo zlého slovenského sna. Domáci pred svojím hlučným davom otvorili skóre a potom hrali sériovo v početnej výhode. A hoci bez vyjadrenia a napriek Fialovmu vyrovnaniu sa v polovici relevantného hracieho času preháňali po ľade opäť s náskokom dvoch gólov na Slovensko. Abols svoj prienik po pravom krídle síce nezakončil, ale tretí brankár Švajčiarov zaváhal a bolo 2:1. Zostalo to aj v 30. minúte po obrovskej šanci jednozápasového kapitána Haasa. Jeho tím hral nekoncentrovane, do konca druhého dejstva vyrobil ďalšie dve oslabenia tak nebolo ani chýru po nakopnutí švajčiarskej mašiny. Obetaví Lotyši hrali na hrane svojich možností a dokázali to čisto presne 39 minút. Daugavinš sa tak posadil na trestnú dvakrát na minúty, do prestávky Švajčiari výhodu odohrali ako "ponocní", po nej to bolo lepšie, ale neskôr ďalšiu presilovku opäť odohrali prihrávaním si okolo zúženej obrannej formy súpera. V jej dohrávaní však puk pred bránkoviskom trafil korčuľu Mirandu a bolo 2:2. Lne jeden rozdielový gól na diaľku v neprospech Slovenska zostal aj v 49. minúte po akcii Ločmalisa, ktorý trafil žŕdku. Postupne sa prejavovala vyčerpanosť domácich bojovníkov a kvalita v hravejšom p ístupe Švajčiarov, tí súpera "dusili", Ambühl im dal parádny tretí gól, ale bizarnosť zápasu determinovalo v 55. minúte prečíslenie-neprečíslenie, ktoré na 3:3 zakončil Daugavinš. Záver zápasu bol dramatický a spolu s predĺžením vyšiel šťastne Lotyšom.