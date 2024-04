Slováci nepostúpili do finále vo vzduchovej puške na 10m

Rio de Janeiro 15. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Štefan Šulek nepostúpil na olympijskej kvalifikácii v brazílskom Rio de Janeiro do finále vzduchovej pušky na 10 m. Šulek figuroval so 624,1 bodmi na 58. mieste. Úradujúci európsky šampión Patrik Jány, ktorý už má istotu účasti na OH v Paríži, obsadil 26. priečku so 628,1 bodmi.



Jány si olympijskú miestenku zabezpečil už na minuloročných ME v Tallinne. V marci tohto roku získal v maďarskom Györi v rovnakej disciplíne titul majstra Európy.