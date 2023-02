Slováci nepostúpili na finálový turnaj Davis Cupu,prehrali v Holandsku

kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



Holandsko - SLOVENSKO 3:0 po štvorhre



Tallon Griekspoor - Lukáš Klein 7:6 (6), 2:6, 6:4



Tim van Rijthoven - Alex Molčan 7:6 (6), 5:7, 6:3



wesley Koolhof, Matwe Middelkoop - Lukáš Klein, Alex Molčan 6:3, 6:3

Groningen 5. februára (TASR) - Slovenskí tenisti ani na štvrtý pokus nepostúpili na finálový turnaj Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli prehrávajú na harde v Groningene s Holandskom 0:3. O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa postarali Wesley Koolhof a Matwe Middelkoop, ktorí vo štvorhre zdolali pár Lukáš Klein, Alex Molčan 6:3, 6:3. Slováci budú v septembri bojovať o to, aby si v roku 2024 mohli opäť zahrať o účasť medzi elitnou 16-kou.Slovenský kapitán Tibor Tóth urobil pred štvorhrou zmenu v nominácii a namiesto Jozefa Kovalíka nastúpil Molčan. Holanďanom vyšiel úvod zápasu, keď v treťom geme prelomili podanie Molčana a ujali sa vedenia 2:1. Koolhof úradoval na sieti a potvrdzoval, prečo je svetovou deblovou jednotkou. Vo štvrtej hre mali Slováci tri šance vyrovnať na 2:2, no Koolhof si udržal servis a holandský tandem pretavil výhodu brejku v zisk prvého setu.Na začiatku druhého dejstva domáci po skvelom returne Middelkoopa Slovákov opäť brejkli, následne odskočili Molčanovi s Kleinom na 3:0 a zápas už dotiahli do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenili Koolhof s Middelkoopom hneď prvý mečbal a rozjasali vypredanú halu Martini Plaza. Holanďania odplatili slovenskému tímu prehru 1:4 zo štvrťfinále svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC z roku 2005.Molčan priznal, že holandský pár bol v debli lepší.uviedol Molčan pre JOJ Šport.Aj Klein ocenil kvality Holanďanov.Koolhof sa poďakoval fanúšikom za podporu: