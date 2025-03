Osijek 11. marca (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili do štvrťfinále vzduchovej pušky 10 metrov v súťaži trojíc na ME v chorvátskom Osijeku. Rafael Knapík, Patrik Jány a Štefan Šulek obsadili desiate miesto so 625 bodmi a na postup im chýbalo 0,7 bodu.