Slováci nestačili na Fínov 0:6, Feneš: Duel nám ukázal úroveň MS

sumár:



Fínsko – SLOVENSKO 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)



Góly: 1. Kiiskinen (Pieniniemi, Saarelainen), 7. Kiviharju (Uronen, Kumpulainen), 11. Vesterinen (Kangas, Tuhkala), 17. Alasiurua (Halttunen, Rautiainen), 43. Halttunen (Hynninen, Pieniniemi), 49. Kangas

Cornwall 21. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v prípravnom zápase pred MS s Fínskom vysoko 0:6. Šampionát sa začína vo štvrtok a pred ním ich ešte čaká duel proti USA.Mladým Slovákom ušiel úvod stretnutie, keď inkasovali hneď z prvej strely súpera. Do šatne odchádzali so štvorgólovým mankom a ďalšie dva inkasovali v záverečnom dejstve. "Duel s Fínskom nám dal veľa informácií. Sme za ne vďační. Stretnutie nám ukázalo úroveň majstrovstiev sveta, vieme, kam sa musíme dostať. Ako každý rok, aj teraz nás prípravný zápas pred šampionátom vyzliekol donaha. Bola to potrebná lekcia," zhodnotil tréner Ivana Feneš pre hockeyslovakia.sk