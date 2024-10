Slováci nestačili na Lotyšov 0:2, no postúpili do II. fázy

kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov, I. fáza:



Lotyšsko - SLOVENSKO 2:0 (1:0)



Góly: 37. Strods, 90. Purs, ŽK: Barkovskis - Lami, Rozhodovali: Hagenes - Ytterland, Kehonjic



Slovensko: Petrúfka - Kucman (81. Pališčák), Tománek, Lami (46. Haša), Staník - Šarudi, Korba (63. F. Kóša), Pavlík- Pekelský, Vavrík (62. Kubka), Dikoš (62. Petruška)







ďalší zápas 12. skupiny:



Luxembursko - Severné Macedónsko 1:1 (1:1)







tabuľka:



1. SLOVENSKO 3 2 0 1 5:3 6*



2. Luxembursko 3 1 1 1 5:5 4*



3. Lotyšsko 3 1 1 1 5:4 4**



4. Severné Macedónsko 3 0 2 1 2:5 2







*priamy postup do II. fázy



** možnosť postupu na základe postavenia v tabuľke tretích tímov





Bascharage 15. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zakončili svoje pôsobenie na turnaji I. fázy kvalifikácie ME v Luxembursku prehrou. V utorkovom zápase podľahli rovesníkom z Lotyšska 0:2, no postup do ďalšej fázy už mali istý. V 12. skupine obsadili prvé miesto po výhrach nad Luxemburskom (2:1) a Severným Macedónskom (3:0).