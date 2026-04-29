Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
Slováci nestačili na MS družstiev na Indiu. podľahli jej 2:3

Na snímke vpravo slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang . Foto: TASR - Martin Baumann

Svojho súpera zdolal Wang Jang, za kratší koniec ťahal dvakrát Jakub Zelinka a raz Ľubomír Pištej, ktorý svoj úvodný duel zvládol.

Autor TASR
Londýn 29. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise nestačili vo svojom druhom zápase majstrovstiev sveta družstiev v Londýne na Indiu, ktorej podľahli 2:3. Svojho súpera zdolal Wang Jang, za kratší koniec ťahal dvakrát Jakub Zelinka a raz Ľubomír Pištej, ktorý svoj úvodný duel zvládol.

Zverenci trénera Petra Šeredu stáli v stredu v 7. skupine proti favoritovi na postup z prvého miesta a čaká ich ešte Tunisko. Z Indov sa najviac darilo Manavovi Thakkarovi, ktorý nastúpil proti Zelinkovi aj Pištejovi a v oboch prípadoch nedovolil súperovi uhrať ani jeden set.



stolný tenis - MS družstiev /Londýn/

muži - 7. skupina

SLOVENSKO - India 2:3

Ľuobmír Pištej - Manush Shah 3:2 (8, -5, -8, 6, 6)

Jakub Zelinka - Manav Thakkar 0:3 (-6, -8, -6)

Wang Jang - Harmeet Desai 3:0 (14, 5, 9)

Ľubomír Pištej - Manav Thakkar 0:3 (-3, -13, -7)

Jakub Zelinka - Manush Shah 0:3 (-8, -8, -7)

