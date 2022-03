Slováci nestačili v Pekingu na Čechov 0:3 po nájazdoch

Česko - SLOVENSKO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 2. Krupička (Sedláček, Geier), 26. Kubeš (Palát, Ohar), 40. Geier (Doležal, Sedláček)

Peking 7. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na zimných paralympijských hrách 2022 v Pekingu s Českom 0:3. V B-skupine tak obsadili 4. priečku so ziskom jedného bodu, ktorý získali v súboji s Talianskom.Prvú priečku v skupine obsadili Číňania, ale nestačilo im to na priamy postup do semifinále. V dueloch o postup medzi elitné kvarteto sa stretnú Kórejská republika s Talianskom a Čína s Českom." povedal útočnik Martin Joppa.