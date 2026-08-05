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Slováci nestačili vo svojom druhom stretnutí na Kanadu 1:6
Slováci v A-skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku.
Autor TASR,aktualizované
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Edmonton 5. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup, v Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1:6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1:1.
Kanaďania sa dostali do vedenia v 3. minúte, keď v presilovke skóroval Landon DuPont. Na tento gól dokázali Slováci rýchlo odpovedať, keď sa presadil Rychlík a pri góle asistovali Jakub Šimončič a Filip Škripec. Na víťazný presný zásah Camryna Warrena zo 6. minúty však už odpoveď neprišla. V druhej tretine Kanaďania skórovali raz, v presilovke zásluhou Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke pridali ešte tri góly.
Slováci v A-skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel je na programe v stredu o 21.00 h SELČ.
Kanaďania sa dostali do vedenia v 3. minúte, keď v presilovke skóroval Landon DuPont. Na tento gól dokázali Slováci rýchlo odpovedať, keď sa presadil Rychlík a pri góle asistovali Jakub Šimončič a Filip Škripec. Na víťazný presný zásah Camryna Warrena zo 6. minúty však už odpoveď neprišla. V druhej tretine Kanaďania skórovali raz, v presilovke zásluhou Kaydena Stroedera a v záverečnej dvadsaťminútovke pridali ešte tri góly.
Slováci v A-skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel je na programe v stredu o 21.00 h SELČ.
Hlinka Gretzky Cup hráčov do 18 rokov
A-skupina:
SLOVENSKO - Kanada 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Góly: 5. Rychlík (Šimončič, Škripec) - 3. DuPont (Joseph, Schultz), 6. Warren (Pue, Tait), 30. Stroeder (Edgar, Cripps), 42. Edgar (England, Cripps), 44. Stroeder (DuPont, Wycisk), 52. Pue (Schultz, Warren)
A-skupina:
SLOVENSKO - Kanada 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Góly: 5. Rychlík (Šimončič, Škripec) - 3. DuPont (Joseph, Schultz), 6. Warren (Pue, Tait), 30. Stroeder (Edgar, Cripps), 42. Edgar (England, Cripps), 44. Stroeder (DuPont, Wycisk), 52. Pue (Schultz, Warren)