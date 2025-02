Slováci neuspeli v Belgicku, Krajčovič: Dobrých 19 minút

kvalifikácia ME 2025 – C-skupina:



Belgicko – SLOVENSKO 93:63 (46:37)



najviac bodov – Belgicko: Obasohan 21, Delalieux 17, Bako 12



zostava a body Slovensko: Brodziansky 19, Malovec 17, Ihring 7, Krajčovič 6, Bojanovský 4 (Szabó 5, Rožánek 3, Mokráň 2, Abrhám, Hlivák, Majerčák a Volárik 0)



TH: 17/14 – 14/8, fauly: 18 - 21, trojky: 11 - 11, rozhodovali: Ciulin (Rum.), Deman (Fr.), Mavisu (Tur.), štvrtiny: 21:24, 25:13, 23:10, 24:16.



hlasy po zápase:



Dario Gjergja, tréner Belgicka: "Gratulujem všetkým chalanom. Nebol to ľahký týždeň. Som šťastný za hráčov, ukázali charakter. Vôbec sme nezačali stretnutie dobre, zahodili sme veľa pokusov a trestných hodov, súper sa dostal do streleckého rytmu. Veľmi dôležité bolo, že sme sa rýchlo vrátili ešte v prvej štvrtine a bodový rozdiel nebol veľký. Zápas sme otočili a do polčasu sme viedli o deväť bodov. Potom prišla skvelá reakcia v tretej štvrtine, brali sme to tak, že je 0:0 a musíme hrať. Ktokoľvek vstúpil na palubovku, tak ukázal, koľko snahy chce dať pre svoj tím, aby sa zlepšil. O tom je reprezentácia, to chalani ukázali a ja som na nich hrdý."



Jean-Marc Mwema, hráč Belgicka: "Ťažký a pomalý začiatok z nášho pohľadu. Potom sme sa však úžasne z toho spamätali. V prvom polčase nám padalo z diaľky a snažili sme sa zastaviť Brodzianskeho. Dobre sme si posúvali loptu, preto som veľmi rád, ako prebiehal zápas."



Aramis Naglič, tréner Slovenska: "V prvom rade gratulujem Belgicku k veľkému víťazstvu. My sme boli v zápase do momentu, pokiaľ sme mali energiu. Väčšia rotácia, vyššia energia a väčší tlak Belgicka na našich rozohrávačov, k tomu sa pridala dominancia na doskokoch a fyzická hra, to všetko rozhodlo o tomto zápase."



Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: "Je to podobné, ako povedal tréner. Myslím si, že sme mali solídny začiatok zápasu. Kontrolovali sme náš útok, hrali sme solídne v obrane. Hrali sme dobrých 19 minút, v poslednej minúte prvého polčasu súper urobil bodovú šnúru a v nej pokračovali na začiatku druhého polčasu. To rozhodlo zápas. Hrali s lepšou energiou, naša fyzickosť išla dole, pridávali sa k tomu chyby a štvrtá štvrtina už bola len o tom, aby sa dohral zápas."

ďalší výsledok C-skupiny:



Lotyšsko – Španielsko 83:66 (41:34)



najviac bodov: Kurucs 28, Šteinbergs a Zoriks po 11 – Yusta 15, Gonzalez 11, Lopez-Arostegui 8







tabuľka C-skupiny:



1. Lotyšsko 5 5 0 386:348 10 – istý postup na ME 25



2. Belgicko 5 3 2 381:336 8 – istý postup na ME 25



3. Španielsko 5 2 3 354:363 7 – istý postup na ME 25



4. SLOVENSKO 5 0 5 318:392 5







ďalší program C-skupiny:



nedeľa 23. februára:

SLOVENSKO - Lotyšsko (17.00 h),

Španielsko - Belgicko (17.00 h)

Charleroi 21. februára (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia stratila šancu postúpiť na tohtoročné majstrovstvá Európy, v predposlednom zápase kvalifikačnej C-skupiny prehrala s Belgickom 63:93. Slováci tak v tabuľke obsadia už s istotou nepostupovú štvrtú pozíciu, pred posledným zápasom majú na konte päť prehier. S kvalifikáciou sa rozlúčia v nedeľu 23. februára o 17.00 h v bratislavskej Gopass aréne súbojom s lídrom skupiny, Lotyšskom.Slováci vkročili do stretnutia s Belgickom vynikajúcim spôsobom, pod košom dominovala dvojica Bojanovský a Brodziansky, na ktorú súper nemal v úvodných minútach odpoveď. Sebavedomie a útočná efektivita sa preniesla aj do stavu, slovenský tím vyhrával v piatej minúte už 12:2. Domáci výber reagoval oddychovým časom, po ktorom správne odpovedal na dianie na palubovke a ešte do konca prvej štvrtiny stiahol takmer kompletné manko. Slovensko malo napokon v tejto časti posledné slovo, vybojovalo si vedenie 24:21. V druhej časti sa však zmenil obraz hry, Belgicko si pomohlo 10-bodovou šnúrou a v priebehu zopár minút odstavilo silné slovenské zbrane, pri čom sa dostalo do vedenia. Vtedy to zobral do svojich rúk Brodziansky a vďaka jeho produktivite bola z toho dlho vyrovnaná partia. Lenže záver v podaní Slovákov nebol ideálny, od súpera inkasovali 10 bodov za sebou a po prvom polčase prehrávali 37:46.Druhý polčas pre Slovensko nezačal ideálnym spôsobom, tentoraz prišla z belgickej strany osembodová šnúra, ktorou tak získali potrebný komfort a sebavedomie v zápase. Ešte sa slovenský tím pokúsil prinavrátiť si šance zabojovať o premiérový kvalifikačný úspech, ale Belgičania sa opierali o mimoriadnu útočnú produktivitu a žiadnu zmenu scenáru nepripustili. To sa ukázalo aj na stave pred poslednou štvrtinou, z pohľadu hostí bol 47:69. V záverečnej časti sa už nič dôležité neudialo, iba sa kozmeticky upravilo konečné skóre zápasu.