Slováci neuspeli v kvalifikácii šprintu klasicky v Gomse
Medzi ženami bola najrýchlejšia Linn Svahnová zo Švédska, Slovenky neštartovali.
Autor TASR
Goms 24. januára (TASR) - Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds, Jelisej Kuzmin a Jáchym Cenek neuspeli v kvalifikácii šprintu klasicky na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Gomse. Hinds, ktorý figuruje v nominácii SR na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, obsadil 58. miesto so stratou 17,27 sekundy na najrýchlejšieho Nóra Johannesa Hösflota Kläba. Kuzmin skončil v konkurencii 78 pretekárov na 66. priečke (+21,55), Cenek bol 75. (+27,38).
