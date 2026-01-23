< sekcia Šport
Slováci neuspeli v kvalifikácii tímšprintu v Gomse, vyhrali Nóri
V konkurencii 29 dvojíc obsadili nepostupové 25. miesto so stratou 31,42 sekundy na najrýchlejších Švajčiarov.
Autor TASR,aktualizované
Nemecké bežkyne na lyžiach Laura Gimmlerová, Coletta Rydzeková a nórska dvojica Harald Östberg Amundsen, Einar Hedegart triumfovali v tímšprinte voľnou technikou na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Gomse.
Nemky za seba vo finále odsunuli dva nórske tandemy, na druhej priečke skončili Astrid Öyre Slindová s Julie Bjervig Drivenesovou a tretie boli Karoline Groettingová s Tiril Udnes Wengovou. Medzi mužmi skončili za víťaznou nórskou ekipou Taliani Elia Barp a Federico Pellegrino, pódium doplnili Ben Ogden a Gus Schumacher z USA.
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Jáchym Cenek neuspeli v kvalifikácii. V konkurencii 29 dvojíc obsadili nepostupové 25. miesto so stratou 31,42 sekundy na najrýchlejších Švajčiarov. Do finále súťaže sa prebojovalo 15 tímov. Hinds figuruje v slovenskej nominácii na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
SP v behu na lyžiach - Goms (Švajč.)
tímšprint voľnou technikou - finále
ženy: 1. Laura Gimmlerová, Coletta Rydzeková (Nem.) 20:33,34 min, 2. Astrid Öyre Slindová, Julie Bjervig Drivenesová (Nór.) +0,52, 3. Karoline Groettingová, Tiril Udnes Wengová (Nór.) +0,72, 4. Jasmin Kähäräová, Jasmi Joensuuová (Fín.) +5,75, 5. Samantha Smithová, Julia Kernová (USA) +7,23, 6. Nadja Kälinová, Alina Meierová (Švajč.) +9,50
muži: 1. Harald Östberg Amundsen, Einar Hedegart (Nór.) 17:43,75 min, 2. Elia Barp, Federico Pellegrino (Tal.) +1,94, 3. Ben Ogden, Gus Schumacher (USA) +2,76, 4. Davide Graz, Martino Carollo (Tal.) +12,35, 5. Gustaf Berglund, Edvin Anger (Švéd.) +16,73, 6. Janik Riebli, Valerio Grond (Švajč.) +17,78,... v kvalifikácii: 25. Jáchym CENEK, Peter HINDS (SR)
