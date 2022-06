Slováci neuspeli v rozplavbách, Halas s rekordom na 50 m motýlik

Budapešť 18. júna (TASR) - Slovenskí plavci neuspeli v sobotňajších rozplavbách na 19. MS FINA v Budapešti. Richard Nagy bol na 400 m pol. preteky 20. časom 4:20,78 a neprebojoval sa do osemčlenného finále.



Adam Halas vyhral časom 23,94 štvrtú rozplavbu na 50 m motýlik a o 32 stotín prekonal národný rekord Michala Navaru z MS 2009 v Ríme. V silnej konkurencii stačil jeho výkon na 34. miesto. "Veľmi sa teším z rekordu, plávalo sa mi vynikajúco. Od rána som veril, že to padne a v pretekoch mi vyšlo takmer všetko," povedal Halas podľa SPF.



Tamara Potocká skončila na 100 m motýlik na 18. priečke časom 1:00,12, od postupu do semifinále ju delilo 66 stotín. Nikoletu Trníkovú klasifikovali na 200 m pol. preteky na 26. pozícii (2:17,36).