Slováci nezískali miestenku, Truksa: Vyhral lepší

svetová olympijská kvalifikácia - piatok:



1. kolo:



Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Georgij Kunac, Kacjaryna Baravoková (AIN - individuálni neutrálni športovci) 4:1 (11, 8, 3, -9, 2)







štvrťfinále:



PIŠTEJ, BALÁŽOVÁ - Nándor Ecseki, Dóra Madarászová (Maď.) 4:3 (8, 5, -9, -2, -10, 9, 11)







semifinále:



PIŠTEJ, BALÁŽOVÁ - Robert Gardos, Sofia Polcanová (Rak.) 4:3 (7, -9, -4, 10, 4, -12, 7)







finále:



PIŠTEJ, BALÁŽOVÁ - Kristian Karlsson, Christina Kallbergová (Švéd.) 0:4 (-10, -7, -9, -5)



Havířov 12. apríla (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová prehrali v piatkovom finále svetovej kvalifikácie OH 2024 v miešanej štvorhre so Švédmi Kristianom Karlssonom a Christinou Kallbergovou 0:4 na sety a nevyužili šancu prebojovať sa na hry do Paríža. Posledná možnosť kvalifikovať sa v mixe je cez svetový rebríček, no slovenský pár v ňom pred turnajom figuroval až na 30. pozícii.uviedol reprezentačný tréner Jaromír Truksa podľa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).Pištej s Balážovou v úvodnom kole svojho pavúka zdolali v Havířove bieloruský pár Georgij Kunac, Kacjaryna Baravoková 4:1 na sety. Vo štvrťfinále proti Maďarom Nándorovi Ecsekiovi a Dóre Madarászovej to bol oveľa náročnejší duel. Slovenskí reprezentanti viedli 2:0, no ich súperi následne vyhrali tri sety za sebou a otočili na 2:3. Koncovku zvládli lepšie Pištej s Balážovou, keď vyhrali 11:9 a v rozhodujúcej sade 13:11. V boji o finále nastúpili proti rakúskemu paru Robert Gardos, Sofia Polcanová, proti ktorému prišli o náskok 3:2, no v koncovke duelu boli opäť silnejší a vyhrali ju 11:7. Vo večernom finále už ťahali za kratší koniec a prehrali po setoch 10:12, 7:11, 9:11 a 5:11.Pištej s Balážovovou vo štvrtok svoju prvú šancu na postup nevyužili, keď ich už v prvom kole zdolala dvojica Jong Sik Ri a Kum Jong Kim z KĽDR. Tá sa napokon dostala až do finále a tam si víťazstvom zabezpečila miestenku na OH 2024. V Havířove sa počas oboch dní hralo vyraďovacím spôsobom. Dvojice sa rozdelili do dvoch na sebe nezávislých pavúkov a víťazi oboch postúpia na OH. V piatok sa už do diania nezapojili dva postupujúce páry z prvého dňa - Jong Sik Ri, Kum Jong Kim z KĽDR a Hoi Kem Doo, Chun Ting Wing z Hongkongu.Účasť v Paríži si z druhej piatkovej vetvy zabezpečili Španieli Alvaro Robles a Maria Xiao. Posledných šesť miesteniek dostane najlepších šesť párov v redukovanom rebríčku ITTF k 7. máju, Pištej s Balážovou v ňom však pred turnajom v Havířove figurovali až na 30. pozícii.