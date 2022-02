Slováci nezvládli mrazivé podmienky, I. Fialková: Mrzí ma to

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková strieľa počas pretekov mix štafety na zimných olympijských hrách ZOH 2022 v Pekingu, 5. februára 2022 v stredisku Čang-ťia-kchou. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Čang-ťia-kchou 5. februára (TASR) - To, na čo upozorňovalo mnoho biatlonistov pred štartom pretekov na ZOH v Pekingu, sa do bodky naplnilo hneď v úvodných miešaných štafetách. Areál v stredisku Čang-ťia-kchou predviedol naplno svoju ľadovú silu a "veternú lotériu" nakoniec vyhrali nórski reprezentanti s až tromi trestnými okruhmi a trinástimi dobíjaniami. Podobne na tom boli aj druhí Francúzi (3+11). Z dvadsiatky štartujúcich sa vyvarovali trestným kolám len štvrtí Švédi (0+13) a domáci Číňania (0+12), ktorí obsadili 15. miesto. S podmienkami sa nedokázalo vyrovnať kvarteto Slovákov a rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu neprišlo do cieľa.Vtedy ich stiahli z trate na druhom úseku po zlom štarte Paulíny Fialkovej s piatimi trestnými okruhmi, teraz na treťom, keď v úvode musela krúžiť trikrát jej sestra. Po nej raz na ležke aj Paulína a nezdar na prvom stave zaklincoval Michal Šima, ktorý netrafil ani jeden z ôsmich nábojov. "," povedala po pokazených pretekoch staršia zo sestier Paulína.Mixy sa išli v mrazivej teplote okolo -15 stupňov, no najväčším problémom bol silný vietor, ktorý pocitovo pridával aj desať "mínusových" stupňov navyše a komplikoval streľbu. "," vyznala sa po svojej položke Ivona Fialková. "," pokračovala.Biatlonisti sa počas pretekov bránili pred zimou všetkými možnými spôsobmi, na ich tvárach bolo vidieť tejpy proti mrazu. "," uviedla Ivona a jej sestra dodala: "."S podmienkami sa najlepšie vyrovnali štafety Nórov a Francúzov, ale aj tí prízvukovali náročnosť pretekov. "," povedal Francúz Émilien Jacquelin. Členka víťaznej štafety Tiril Eckhoffová si myslela, že po svojom úseku s troma trestnými okruhmi zmarila Nórom šance na zlato. "," uviedla pre aftenposten.no. Všetko však zachránil Johannes Thingnes Bö, ktorý na záverečnom úseku zmazal manko a v dramatikom finiši zdolal Francúza Quentina Fillona Mailleta i Rusa Eduarda Latypova. "," povedal.