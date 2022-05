VIDEO: Slováci nezvládli presilovky a so Švajčiarskom prehrali 3:5

Na snímke vpravo Tomáš Tatar (Slovensko) netriafa prázdnu bránku a vľavo Leandro Genoni (Švajčiarsko) vo štvrtom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v základnej A - skupine Švajčiarsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

MS -skupina (Helsinki):

Švajčiarsko - SLOVENSKO 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)



Góly: 1. Malgin (Suter), 24. Egli (Scherwey, Bertschy), 33. Meier (Suter), 46. Hischier (Marti), 60. Herzog (Malgin, Suter) - 11. Roman (Lantoši, Liška), 26. Slafkovský (Krištof, Tatar), 50. Takáč (Sýkora, Grman). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Rekucki - Davis (obaja USA), Sormunen (Fín.), vylúčení: 9:5 na 2 min, navyše: Fora (Švajčiarsko) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, zmena: SR od 21. min bez Pospíšila.



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Meier, Hischier, Kurashev - Simion, Suter, Malgin - Ambühl, Corvi, Herzog - Scherwey, Bertschy, Thürkauf

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Jánošík - Tatar, Krištof, Pospíšil - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Roman, Liška - Takáč, Tamáši, Sýkora - Lunter

Na snímke vpravo brankár Adam Húska (Slovensko) inkasuje gól a vľavo strelec Timo Meier (Švajčiarsko) vo štvrtom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v základnej A - skupine Švajčiarsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo brankár Adam Húska (Slovensko) a vľavo Calvin Thurkauf (Švajčiarsko) vo štvrtom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v základnej A - skupine Švajčiarsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gólová radosť hráčov Švajčiarska vo štvrtom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v základnej A - skupine Švajčiarsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke sprava Tomáš Tatar (Slovensko), Michael Fora a brankár Leandro Genoni (obaja Švajčiarsko) vo štvrtom zápase slovenskej hokejovej reprezentácie v základnej A - skupine Švajčiarsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

hlasy po zápase /RTVS/:



Tomáš Tatar, kapitán SR: "Budeme si musieť sadnúť k presilovkám a poradiť sa, ako to robiť. Musíme vedieť, koho tam chceme a ako to chceme hrať. Tie špeciálne tímy sú veľmi dôležité. Najviac ma mrzí, že sa strašne narobíme na naše góly a tie, čo dostávame, sú veľké nezmysly, čo nás všetkých ubíja. Čakajú nás ešte tri zápasy, ktoré sa dajú vyhrať, a potom máme šancu na postup."

Peter Čerešňák, obranca SR: "Nebol to dobrý zápas z mojej strany, či zo strany tímu. Predstavovali sme si to inak. Bojovali sme, ale nepodarilo sa nám to zvrátiť. Chýbal nám gól, presilovky 5 na 3 sa musia premieňať. Nevyužili sme to, je to veľká škoda. Nemôžeme vešať hlavy, máme ešte tri zápasy a musíme sa na ne sústrediť."

Martin Fehérváry, obranca SR: "Bol to náročný duel a nezačali sme ho najlepšie. Švajčiari dobre napádali, nevedeli sme sa dostať do útočného pásma. Nefungovali nám presilovky a musíme na tom zapracovať. Nedokázali sme si dobre posúvať puky. V tej presilovke 5 na 3 sme sa snažili strieľať, ale nevedeli sme si tam vytvoriť finálnu prihrávku."

Helsinki 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v treťom zápase za sebou na majstrovstvách sveta vo Fínsku. V stredu podľahli Švajčiarsku 3:5 a skomplikovali si šance na postup do štvrťfinále. Po štyroch stretnutiach im patrí s tromi bodmi 6. miesto v tabuľke A-skupiny. Švajčiari naopak vyhrali aj svoj štvrtý duel a s plným počtom bodov sú na čele.Slováci prehrávali už po 52 sekundách, keď inkasovali vo vlastnej presilovke. Dokázali vyrovnať na 1:1, 2:2 i znížiť na 3:4 po góloch Miloša Romana, Juraja Slafkovského a Samuela Takáča. V závere dostali šancu vyrovnať v dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov a dlhej o jedného hráča, no v celom priebehu zápasu im hra v početnej výhode vôbec nešla.Slovensko sa najbližšie stretne v piatok o 19.20 SELČ s Kazachstanom, Švajčiarov čaká v sobotu o 15.20 h duel o prvé miesto v skupine s Kanadou.Švajčiarsky tréner Patrick Fischer poslal na úvodné vhadzovanie proti elitnej slovenskej lajne štvrtú formáciu. Tá sa už po 20 sekundách postarala o faul na Tatara, no Slováci presilovku absolútne nezvládli, stratili puk a Malgin v nájazde prekonal Húsku. Švajčiari tak pokračovali v tom, čo im išlo proti Kazachom, v utorkovom zápase mali počas oslabení až päť samostatných nájazdov. A mohli viesť 2:0, ešte stále pri slovenskej presilovke zachytil Čerešňákovu prihrávku Thürkauf, ale Húska tentokrát vyrazil a so šťastím si poradil aj s tečom Bertschyho po jeho návrate z trestnej lavice. Slováci zvládli lepšie oslabenie po faule Grmana, ale Švajčiari boli aj v ďalších minútach aktívnejší a neustále podnikali nájazdy na slovenskú bránku. Na druhej strane sa prezentoval nebezpečnou strelou Grman a dobrý zákrok musel vytiahnuť Genoni. Ten predviedol aj v 11. minúte pri nájazde Lantošiho, no na dorážku dôrazného Romana už nemal nárok - 1:1. Vzápätí mal šancu aj Slafkovský a tlak Slovenska vyústil do faulu Geissera. Ramsayho zverenci však presilovku opäť nezvládli, do brejku sa dostal Fora, Húska si na ich šťastie poradil. Švajčiari boli aj v ďalších minútach lepší a v prvej tretine prestrieľali súpera 17:6.Do druhej tretiny už nenastúpil zranený Pospíšil, do prvého útoku sa posunul Slafkovský a do druhého trinásty útočník Lunter. Švajčiari išli opäť do vedenia v 24. minúte, keď od modrej vystrelil Marti a jeden zo slovenských bekov zrazil puk za Húsku. O minútu neskôr sa nešťastne zrazil Takáč s čiarovým rozhodcom a obaja zostali s bolestivou grimasou na ľade. Arbiter zamieril do útrob štadióna a namiesto neho prišiel náhradník. V 26. minúte zaúradovala prvá slovenská formácia, ktorá rýchlo prešla do útočného pásma. Tatar zabojoval pri mantineli, puk sa dostal na pravý kruh ku Slafkovskému a ten z otočky prestrelil Genoniho a zaznamenal prvý gól na majstrovstvách sveta - 2:2. Po aktivite Sýkoru prišiel v 28. minúte faul Siegenthalera a na ľad vykorčuľovala prvá presilovková formácia už s Liškom a Fehérvárym. Nasledovalo niekoľko vylúčení na oboch stranách a opäť obrovská chyba Slovenska. Slafkovského prihrávku vystihol Suter, puk dostal do jazdy Meier, ktorý vybehol z trestnej lavice a prepálil Húsku. Slováci v závere nevyužili ďalšiu presilovku a ani 35-sekundovú o dvoch hráčov. Počas druhej tretiny vyslali na Genoniho bránku iba dve strely a to hrali niekoľko minút v početnej výhode. Celkovo prehrávali na strely 8:24.Ramsayho družine konečne vyšla presilovka v úvode tretieho dejstva po tom, ako mali Švajčiari druhýkrát v zápase príliš veľa hráčov na ľade. Fehérváry nabil Tatarovi na pravý kruh a po strele kapitána zazvonila žŕdka. Dobrú šancu mal aj Liška, keď si stiahol puk okolo obrancu, ale ani on nevyrovnal. Potom prišla priamočiara akcia súpera, parádne vysunutie medzi obrancov od Martiho a strela medzi betóny Hischiera. Švajčiari si po góle vypracovali veľký tlak a mohli duel definitívne zlomiť, no Húska podržal spoluhráčov a tí sa mu odvďačili v 50. minúte. Sýkora nahral Takáčovi, ten vystrelil z veľkého uhla a Geisser si zrazil puk do siete - 4:3. Chvíľu nato mohol vyrovnať Tatar, chýbalo málo. V 54. minúte skončil Liška na ľade po tvrdom súboji s Forom, rozhodcovia najprv vylúčenie neavizovali, no potom si pozreli video a švajčiarsky obranca dostal za faul kolenom 5+DKZ. Vzápätí išiel na trestnú aj Siegenthaler a Slovensko hralo dve minúty 5 na 3. Presilovková mizéria však pokračovala. Slováci obrovskú šancu nevyužili, Ramsay 2:45 min pred koncom stiahol Húsku, ale vyrovnávajúci gól nepadol ani pri hre 6 na 4. A kalich horkosti sa naplnil, keď prišiel minútu a pol pred koncom trest za zdržovanie hry a do prázdnej bránky upravil na 5:3 pre Švajčiarsko Herzog.1. Švajčiarsko 3 4 0 0 0 19:7 122. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 93. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 64. Nemecko 3 2 0 0 1 8:8 6----------------------------------5. Francúzsko 4 1 1 0 2 8:9 56. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 9:14 37. Taliansko 4 0 0 1 2 5:15 1----------------------------------8. Kazachstan 3 0 0 0 3 4:14 0