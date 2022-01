Slováci o MS v hádzanej 2023 s Belgickom, v prípade postupu čaká Rusko

Budapešť 29. januára (TASR) - Hádzanári Belgicka budú súpermi slovenských reprezentantov v marcovej prvej časti druhej fázy kvalifikácie o postup na MS 2023 v Poľsku a Švédsku. Ak zverenci trénera Petra Kukučka cez Belgičanov postúpia, o účasť na finálovom turnaji si zahrajú s Ruskom. Rozhodol o tom sobotný žreb v Budapešti.



Slovensko už do prvej časti kvalifikácie poslal fakt, že na práve vrcholiacich domácich ME skončili medzi deviatkou najnižšie umiestnených tímov (na 18. mieste z 24 účastníkov). Okrem Belgicka mohli Slováci dostať aj Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Rumunsko (postupujúci z I. fázy) a priamo nasadené Švajčiarsko podľa rebríčka reprezentácií. Duely prvej časti odohrajú systémom doma-vonku v termínoch 16./17. a 19./20. marca 2022.



V Budapešti zároveň vyžrebovali aj druhú časť druhej fázy kvalifikácie, v ktorej boli okrem Rusov priamo nasadení Island, Nemecko, Chorvátsko, Holandsko, Čierna Hora, Česko, Srbsko a Maďarsko. Proti nim nastúpi deväť postupujúcich z prvej časti druhej fázy. Zápasy sú rovnako systémom doma-vonku na programe 13./14. a 16./17. apríla. Slováci proti Rusom naposledy nastúpili nedávno v skupine domácich ME, prehrali s ním košickej Steel Aréne 27:36 a nepostúpili do ďalšej fázy.



Účasť na MS 2023 už majú okrem organizátorských krajín Poľska a Švédska istú aj Dánsko, Francúzsko, Španielsko a Nórsko.