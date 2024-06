Slováci o postup opäť ako trojbodoví, pred štyrmi rokmi nepostúpili

Mainz 22. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti sú po dvoch zápasoch na ME v Nemecku v podobnej situácii, ako na predošlom kontinentálnom šampionáte. Aj pred troma rokmi mali v tejto fáze na konte tri body, skóre 2:2 a zo skupiny napokon nepostúpili. Vedomý si toho je aj stredopoliar Juraj Kucka, no nechce sa tým zaoberať.



Slováci zdolali na úvod ME 2020 Poľsko (2:1) a v druhom zápase nestačili na Švédov (0:1). V záverečnom stretnutí podľahli Španielsku 0:5 a neprebojovali sa do vyraďovacej fázy, keď v tabuľke tretích tímov obsadili nepostupové šieste miesto. "Bolo nám to nejako pripomenuté, ale nechcem na to myslieť. Toto je iný turnaj, iné mužstvo a iný tréner," povedal jasne Kucka.



"Sokoli" už majú tentokrát za sebou zápas proti favoritovi skupiny Belgicku, ktoré senzačne zdolali 1:0. V rovnakom pomere viedli aj v piatok nad Ukrajinou, neustáli však tlak súpera, ktorý si víťazstvom 2:1 udržal reálnu šancu na postup. "Času na zhodnotenie zápasu bolo v autobuse dosť, bola to dlhá cesta. Po zápase to nikdy nie je príjemné rozoberať. Dnes budeme mať rozbor, tak budeme na videu lepšie vidieť, ako to bolo," priblížil Kucka.



Situácia v E-skupine bola pred sobotňajším večerným duelom Belgicka s Rumunskom (21.00) zamotaná. Na postup z tretieho miesta by mohli stačiť za určitých okolností tri body, no za iných je možné skončiť na poslednom mieste aj so štyrmi. Stále však platí, že v prípade triumfu nad Rumunmi majú Slováci istý postup. "Sme radi, že ten prvý zápas sa zvládol. Neteší nás, že sme nezvládli ten ďalší. Vieme, že keď sa vyhrá, máme to isté. Stále je to však kalkulovanie - ak prehráme, nemusíme tam byť. Každý zápas chceme vyhrať a aj teraz vieme, že musíme niečo zlepšiť a zmeniť," dodal na záver Kucka.



Jeho tímu patrilo pred večerným súbojom v E-skupine tretie miesto, na konte malo rovnaký počet bodov (3) ako vedúce Rumunsko a druhá Ukrajina. V spoločnej tabuľke týchto troch tímov sa Slovákom nepočítali tri body za víťazstvo nad Belgickom. Tomu patrila priebežne štvrtá priečka s nulou na bodovom konte.