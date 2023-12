Slováci zvíťazili nad Lotyšmi 3:0 a obhájili Kaufland Cup

Vianočný Kaufland Cup 2023:



SLOVENSKO - Lotyšsko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 7. Čacho, 20. Hrivík (Lantoši, Okuliar), 58. Hrivík (Kašlík, Bačik). Rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8567 divákov.



Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Gajdoš, Beňo, Golian, Bodák, Bačik, Stacha - Lantoši, Hrivík, Okuliar - Cehlárik, Cingel, Zuzin - Kudrna, Tamáši, Kašlík - Lamper, Čacho, Mucha



Lotyšsko: Vitols – Mamčics, Freibergs, Ozols, Bindulis, Andžans, Tumanovs, Alksnis, Goršanovs – Daugavinš, Batna, Balcers – Tralmaks, Egle, Ri. Bukarts – Krastenbergs, Berzinš, Andersons – Lapinskis, Rokis, Ravinskis

Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia po strelení gólu na 2:0 počas zápasu Slovensko – Lotyšsko na domácom turnaji Kaufland Cup v Bratislave v piatok 15. decembra 2023. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke uprostred Patrik Lamper (Slovensko), vľavo Haralds Egle a vpravo brankár Eriks Vitols (obaja Lotyšsko) bojujú o puk počas zápasu Slovensko – Lotyšsko na domácom turnaji Kaufland Cup v Bratislave v piatok 15. decembra 2023. Foto: TASR - Pavel Neubauer

konečná tabuľka turnaja:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 12:0 6



2. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:3 3



3. Nórsko 2 0 0 0 2 0:14 0

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti obhájili na domácom Vianočnom Kaufland Cupu vlaňajšie prvenstvo. V piatkovom zápase zdolali Lotyšov 3:0. Triumf zariadili dvomi gólmi kapitán Marek Hrivík a raz sa presadil Viliam Čacho. Brankár Samuel Hlavaj si pripísal čisté konto a napodobnil Stanislava Škorvánka, ktorý neinkasoval proti Nórom (9:0).Turnaj v Bratislave slúžil tímu trénera Craiga Ramsayho ako príprava pred MS, ktoré sa uskutočnia v Česku od 10. do 26. mája. Na druhom mieste v tabuľke skončili Lotyši, ktorí vo vzájomnom stretnutí zdolali severského súpera 5:0.Slováci sa predtým predstavili na novembrovom Nemeckom pohári, kde s bilanciou dve víťazstvá a jedna prehra obsadili druhé miesto.Slovákom patril úvod a vytvorili si už v prvých minútach niekoľko šancí, no zlyhali v koncovke. Prvý gól duelu dal v 7. minúte Čacho, ktorý získal puk po obrovskej chybe obrany Lotyšov a v samostatnom úniku prekonal Vitolsa. Postupne sa aj hostia dostali do niekoľkých zakončení, ale Hlavaj ich pokusy vykryl. V presilovej hre mohol vyrovnať Batna, trafil však len do žŕdky. Pred koncom prvej časti získal puk Okuliar, prihral Lantošimu a ten našiel na druhej strane voľného kapitána Hrivíka, ktorý zvýšil na 2:0.Lotyši pohrozili v prvej minúte druhej časti strelou Bukartsa a jeho zakončenie skončilo opäť na žŕdke. Vo zvyšnom čase prostredného dejstva bola hra vyrovnaná, no oba tímy si vytvorili niekoľko šancí. Sám išiel na bránku Hrivík a potom aj Mucha s Lamperom, ale neprekonali brankára Vitolsa. Na opačne strane mohol znížiť Tralmaks, zakončil však len do betónov Hlavaja.Slováci v úvode tretej časti nevyužili početnú výhodu o dvoch hráčov. Bukarts bol v 47. minúte blízko k zníženiu, Hlavaj však držal čisté konto a vyznamenal sa aj o osem minút neskôr počas veľkej príležitosti Bukartsa v oslabení. Domáci rozhodli o triumfe necelé dve minúty pred koncom, keď Hrivík strelil druhý gól v stretnutí.