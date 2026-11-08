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Slováci obsadili 3. miesto, tréner Országh: Turnaj nám veľa ukázal
Prvá reprezentačná akcia sezóny priniesla cenné poznatky trénerskému štábu.
Autor TASR
Düsseldorf 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odchádzali z 37. ročníka Nemeckého pohára s rozpačitými pocitmi. Po prehre s Lotyšskom si zvýšili sebavedomie presvedčivým triumfom nad Rakúskom, no v tretej tretine záverečného zápasu si nechali ujsť náskok 3:0. Podľa hlavného kormidelníka Vladimíra Országha si trénerský štáb odniesol cenné poznatky smerom k ďalším turnajom a aj k májovým MS, ktoré by mali byť práve v Düsseldorfe.
Slováci vstúpili do Nemeckého pohára prehrou s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. Následne zdolali Rakúsko 6:1 a vyzeralo to, že v záverečnom súboji s Nemeckom by malo ísť o celkové prvenstvo. Domáci Nemci však v sobotu večer podľahli Lotyšom, ktorí následne v nedeľu zdolali aj Rakúsko a po troch výhrach sa druhýkrát v histórii stali víťazmi turnaja.
Duel Nemecka so Slovenskom, ktorý sa hral pred vyše sedemtisícovou kulisou, tak znamenal iba súboj o 2. miesto. Országhovi zverenci viedli po 2. tretine 3:0 a smerovali k víťazstvu. V tretej časti však spravili veľa chýb v defenzíve, často sa dostali pod tlak a doplatili aj na presilovky, v ktorých trikrát inkasovali. Nemci štyrmi gólmi otočili skóre a zvíťazili 4:3. Nevydarená tretia tretina ovplyvnila pohľad tímu na celý turnaj. „Bolo to také striedanie lepších chvíľ s horšími. Dnes (proti Nemecku) sme mali skvele rozohratý zápas, no nevyšlo nám to - ani presilovky a ani oslabenia. To nás stálo zápas,“ poznamenal útočník Marián Studenič.
K pozitívam slovenského účinkovania na turnaji patrili výkony útočníka Oleksija Mykluchu, ktorý bodoval v každom zápase (celkovo 2+4). „Ja som rád, že som dostal priestor so skvelými hráčmi a aj v presilovke. Sadli sme si spolu, dobre komunikujeme a chceme sa zlepšovať. Som rád za túto šancu,“ uviedol Myklucha.
Pre obrancu Patrika Kocha bol turnaj v Düsseldorfe prvý, na ktorom viedol slovenský tím v pozícii kapitána. Napokon si odniesol nielen trpký pocit po prehre s Nemeckom, ale aj niekoľko stehov na spodnej pere. „V 2. tretine som dostal úder do hlavy a s lekárom sme sa dohodli, že radšej nebudem pokračovať," prezradil Koch a k hodnoteniu turnaja dodal: „V prvom zápase sme sa na seba potrebovali naladiť, potom sa to už rozbehlo. Keby nebolo tretej tretiny proti Nemecku, tak by sme to hodnotili pozitívne,“ povedal Koch.
Pozíciu kapitána vnímal s rešpektom a priznal, že počas zápasov s Lotyšskom a Rakúskom nemusel kričať. „Možno by som zvýšil hlas práve počas tej tretej tretiny s Nemeckom. Musím povedať, že som naozaj hrdý na chalanov. Všetci tvrdo pracovali. Bolo to pre mňa prvýkrát v pozícii kapitána, no musím povedať, že sme tu mali 25 lídrov. Fungovali sme všetci spolu, chalani mi veľmi pomohli. Bolo to príjemné a zároveň veľká česť pre mňa,“ netajil Koch.
Prvá reprezentačná akcia sezóny priniesla cenné poznatky trénerskému štábu. Országh a spol. videli v akcii aj troch reprezentačných nováčikov i ďalších hráčov, ktorí by v budúcnosti mohli byť stabilnými členmi národného tímu. „Turnaj nám ukázal veľa vecí. Na dôkladné zhodnotenie príde čas, ale už dnes vieme, kto do budúcna áno a kto nie. Jedna vec je hrať v extralige, no medzinárodný ľad je niečo iné. Tam je rýchlosť vyššia a takpovediac na nič nemáte čas,“ doplnil Országh.
Slováci vstúpili do Nemeckého pohára prehrou s Lotyšskom 2:3 po predĺžení. Následne zdolali Rakúsko 6:1 a vyzeralo to, že v záverečnom súboji s Nemeckom by malo ísť o celkové prvenstvo. Domáci Nemci však v sobotu večer podľahli Lotyšom, ktorí následne v nedeľu zdolali aj Rakúsko a po troch výhrach sa druhýkrát v histórii stali víťazmi turnaja.
Duel Nemecka so Slovenskom, ktorý sa hral pred vyše sedemtisícovou kulisou, tak znamenal iba súboj o 2. miesto. Országhovi zverenci viedli po 2. tretine 3:0 a smerovali k víťazstvu. V tretej časti však spravili veľa chýb v defenzíve, často sa dostali pod tlak a doplatili aj na presilovky, v ktorých trikrát inkasovali. Nemci štyrmi gólmi otočili skóre a zvíťazili 4:3. Nevydarená tretia tretina ovplyvnila pohľad tímu na celý turnaj. „Bolo to také striedanie lepších chvíľ s horšími. Dnes (proti Nemecku) sme mali skvele rozohratý zápas, no nevyšlo nám to - ani presilovky a ani oslabenia. To nás stálo zápas,“ poznamenal útočník Marián Studenič.
K pozitívam slovenského účinkovania na turnaji patrili výkony útočníka Oleksija Mykluchu, ktorý bodoval v každom zápase (celkovo 2+4). „Ja som rád, že som dostal priestor so skvelými hráčmi a aj v presilovke. Sadli sme si spolu, dobre komunikujeme a chceme sa zlepšovať. Som rád za túto šancu,“ uviedol Myklucha.
Pre obrancu Patrika Kocha bol turnaj v Düsseldorfe prvý, na ktorom viedol slovenský tím v pozícii kapitána. Napokon si odniesol nielen trpký pocit po prehre s Nemeckom, ale aj niekoľko stehov na spodnej pere. „V 2. tretine som dostal úder do hlavy a s lekárom sme sa dohodli, že radšej nebudem pokračovať," prezradil Koch a k hodnoteniu turnaja dodal: „V prvom zápase sme sa na seba potrebovali naladiť, potom sa to už rozbehlo. Keby nebolo tretej tretiny proti Nemecku, tak by sme to hodnotili pozitívne,“ povedal Koch.
Pozíciu kapitána vnímal s rešpektom a priznal, že počas zápasov s Lotyšskom a Rakúskom nemusel kričať. „Možno by som zvýšil hlas práve počas tej tretej tretiny s Nemeckom. Musím povedať, že som naozaj hrdý na chalanov. Všetci tvrdo pracovali. Bolo to pre mňa prvýkrát v pozícii kapitána, no musím povedať, že sme tu mali 25 lídrov. Fungovali sme všetci spolu, chalani mi veľmi pomohli. Bolo to príjemné a zároveň veľká česť pre mňa,“ netajil Koch.
Prvá reprezentačná akcia sezóny priniesla cenné poznatky trénerskému štábu. Országh a spol. videli v akcii aj troch reprezentačných nováčikov i ďalších hráčov, ktorí by v budúcnosti mohli byť stabilnými členmi národného tímu. „Turnaj nám ukázal veľa vecí. Na dôkladné zhodnotenie príde čas, ale už dnes vieme, kto do budúcna áno a kto nie. Jedna vec je hrať v extralige, no medzinárodný ľad je niečo iné. Tam je rýchlosť vyššia a takpovediac na nič nemáte čas,“ doplnil Országh.