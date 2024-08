Slovenská 18-ka obsadila 5. miesto, Dendis: Motivácia do ďalšej práce

Hlinka Gretzky Cup (do 18 rokov):



semifinále:



Česko - Švédsko 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)



Góly: 23. Benák, 31. Malínek, 34. a 59. Záhejský, 60. Šámal - 11. Klingsell







Kanada - USA 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)



Góly: 16. Schmidt, 23. Huang, 36. Reschny, 58. Romano, 60. McKenna - 24. Spehar



o 5. miesto:



Nemecko – SLOVENSKO 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)



Góly: 54. Ziergiebel (Willhoft), 57. R. Griva (G. Griva) – 40. Goljer, 45. Straka (Chovan, Svrček), 50. Svrček (Chovan), 54. Čapoš (Kazda, Chrenko), 58. Tomík (Straka, Goljer). vylúčení: 1:1 na 2 min; presilovky: 0:1; oslabenia: 0:0, strely na bránku: 18:24.



Slovensko: Prádel – Goljer, Zubek, Čapoš, Tomaškovič, Raška, Rusznyák, Tkáč – Straka, Chovan, Svrček – Kazda, Chrenko, Nemec – Murin, Saloň, Tomík – Mišiak, Kalis, Tomka – Morávek





hlas po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Martin Dendis, tréner SR 18: "Do zápasu sme nevstúpili tak aktívne, ako by sme si to predstavovali. Postupne sme však robili tímové veci, bojovali sme jeden za druhého a získali sme prevahu. Naša snaha vyvrcholila na konci druhej tretiny dôležitým prvým gólom krátko pred odchodom do kabín. Pred treťou časťou sme si povedali, že nechceme len brániť, ale chceme hrať aktívne a streliť súperovi ďalšie góly, čo sa nám aj podarilo. Väčšinu tretiny sme kontrolovali hru. Až v závere nám Nemci dokázali streliť dva rýchle góly, čo sa nám nesmie stávať. Potom sme však ubránili powerplay súpera a potvrdili víťazstvo presným zásahom do prázdnej bránky. Ďakujem chlapcom za obetavý a bojovný výkon, opäť musím pochváliť aj brankára Michala Prádela. Zároveň ďakujem všetkým členom realizačného tímu, ktorí vytvárajú pre hráčov výborné podmienky. Obsadili sme piate miesto na svete a dosiahli sme druhé najlepšie umiestnenie Slovenska na Hlinka Gretzky Cupe od roku 2003. Pre všetkých je to motivácia do ďalšej práce a počas sezóny budeme pracovať na tom, aby sme sa naďalej zlepšovali."



o 7. miesto:



Fínsko - Švajčiarsko 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)



Góly: 14. Somervuori, 28. Vanhanen, 49. Westergard, 60. a 60. Joki – 19. a 39. Aeschlimann

Edmonton 10. augusta (TASR) - Vo finále hokejového turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup sa stretnú po roku opäť hráči Česka proti Kanade. Česi si v piatkovom semifinále poradili so Švédskom 5:1 a na turnaji ešte neprehrali. Aj ich finálový súper z Kanady je zatiaľ stopercentný, keď v sobotu v noci zdolal zámorského rivala USA rovnako 5:1. Hráčov Švédska a USA čaká zápas o bronz. Slovenskí hokejisti obsadili piatu priečku po víťazstve nad Nemeckom 5:2. V stretnutí o 7. miesto Fíni zdolali Švajčiarov rovnako 5:2.