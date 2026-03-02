< sekcia Šport
Slováci obsadili 5. miesto v mix štafete kadetov
Straková sa cez víkend stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek.
Autor TASR
Arber 2. marca (TASR) - Slovenskí biatlonisti obsadili v miešanej štafete kadetov na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arberi 5. miesto. Kvarteto v zložení Markus Sklenárik, Oliver Gajdošovci, Ema Malíková a Michaela Straková malo na strelnici bilanciu 0+9 a za víťazným Rakúskom zaostalo o 2:45,5 min. Striebro získali Nóri a bronz Fíni. Straková sa cez víkend stala majsterkou sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetiek.
mládežnícke MS v Arberi
mix štafeta kadetov: 1. Rakúsko 1:12:29,1 h (0+7), 2. Nórsko +1:26,9 (0+11), 3. Fínsko +2:03,2 (0+8),... 5. SLOVENSKO (Markus Sklenárik, Oliver Gajdošovci, Ema Malíková, Michaela Straková) +2:45,5 (0+9)
