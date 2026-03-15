Slováci obsadili v mix štafete v Otepää štvrté miesto
Bola to posledná štafeta v kariére Bátovskej Fialkovej. Z triumfu sa tešili reprezentanti Švédska, ktorí zvíťazili pred Švajčiarskom a USA.
Autor TASR
Otepää 15. marca (TASR) - Slovenskí biatlonisti Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská-Fialková obsadili v mix štafete na 4x6 km na podujatí Svetového pohára v estónskom Otepää štvrté miesto. Za víťaznými Švédmi zaostali o 52 sekúnd, iba 17,4 sekundy ich delilo od pódia. Boli to posledné štafetové preteky v kariére Bátovskej Fialkovej.
Z triumfu sa tešili reprezentanti Švédska Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenbergová a Elvira Öbergová, ktorí zvíťazili v čase 1:16:32,0 h. Druhých Švajčiarov zdolali o 28,6 s, tretí finišovali Američania (+34,6).
Maťko mal solídny štart, keď na prvej streľbe raz dobíjal a po nej figuroval na 7. mieste. V bežeckej časti síce klesol, no po 2. streľbe bol opäť siedmy. Viedli Taliani pred Američanmi a Švajčiarmi. Maťko napokon odovzdal na 13. mieste so stratou 36,2 sekundy. Borguľa síce klesol na 16. pozíciu, no jeho strata na prvú šestku nebola priepastná. Výrazne ju vylepšil vydarenou streľbou na tretej položke, po ktorej posunul svoj tím na štvrté miesto. V tom čase už boli na čele Američania. Borguľa musel po 4. streľbe absolvovať trestný okruh, no naďalej držal pre Slovensko 5. miesto.
Američania boli naďalej na prvom mieste, ktoré suverénnou streľbou na 5. položke potvrdila Irwinová. Stopercentná však bola aj Kuzminová, ktorá posunula slovenské družstvo na skvelé 2. miesto. Ďalšia streľba jej však nevyšla, musela ísť na dva trestné okruhy. Bátovská Fialková odštartovala do svojej poslednej štafety v kariére zo 7. pozícii. Vylepšila ho na 7. streleckej položke, na ktorej bola bezchybná a posunula sa o dve priečky. Medzitým sa do čela posunuli Švédi, ktorých doviedla k triumfu Elvira Öbergová. Bátovská Fialková napokon v závere nestiahla manko na elitnú trojicu. V súboji o druhé miesto napokon zvíťazili Švajčiari pred USA. Slovenská štafeta získala do celkového hodnotenia 165 bodov.
Z triumfu sa tešili reprezentanti Švédska Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenbergová a Elvira Öbergová, ktorí zvíťazili v čase 1:16:32,0 h. Druhých Švajčiarov zdolali o 28,6 s, tretí finišovali Američania (+34,6).
Maťko mal solídny štart, keď na prvej streľbe raz dobíjal a po nej figuroval na 7. mieste. V bežeckej časti síce klesol, no po 2. streľbe bol opäť siedmy. Viedli Taliani pred Američanmi a Švajčiarmi. Maťko napokon odovzdal na 13. mieste so stratou 36,2 sekundy. Borguľa síce klesol na 16. pozíciu, no jeho strata na prvú šestku nebola priepastná. Výrazne ju vylepšil vydarenou streľbou na tretej položke, po ktorej posunul svoj tím na štvrté miesto. V tom čase už boli na čele Američania. Borguľa musel po 4. streľbe absolvovať trestný okruh, no naďalej držal pre Slovensko 5. miesto.
Američania boli naďalej na prvom mieste, ktoré suverénnou streľbou na 5. položke potvrdila Irwinová. Stopercentná však bola aj Kuzminová, ktorá posunula slovenské družstvo na skvelé 2. miesto. Ďalšia streľba jej však nevyšla, musela ísť na dva trestné okruhy. Bátovská Fialková odštartovala do svojej poslednej štafety v kariére zo 7. pozícii. Vylepšila ho na 7. streleckej položke, na ktorej bola bezchybná a posunula sa o dve priečky. Medzitým sa do čela posunuli Švédi, ktorých doviedla k triumfu Elvira Öbergová. Bátovská Fialková napokon v závere nestiahla manko na elitnú trojicu. V súboji o druhé miesto napokon zvíťazili Švajčiari pred USA. Slovenská štafeta získala do celkového hodnotenia 165 bodov.
Biatlon - SP v Otepää
mix štafeta, 4x6 km: 1. Švédsko (Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenbergová, Elvira Öbergová) 1:16:32,0 h (1+14), 2. Švajčiarsko (Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparinová, Lena Häckiová-Grossová) +28,6 s (0+6), 3. USA (Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwinová, Margie Freedová) +34,6 (0+14), 4. SLOVENSKO (Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská-Fialková) +52,0 (2+10), 5. Nemecko +1:11,7 min. (4+18), 6. Nórsko +1:18,8 (5+19), 7. Česko +1:23,9 (2+14), 8. Francúzsko +2:00,5 (4+15)
mix štafeta, 4x6 km: 1. Švédsko (Viktor Brandt, Martin Ponsiluoma, Anna-Karin Heijdenbergová, Elvira Öbergová) 1:16:32,0 h (1+14), 2. Švajčiarsko (Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Aita Gasparinová, Lena Häckiová-Grossová) +28,6 s (0+6), 3. USA (Maxime Germain, Campbell Wright, Deedra Irwinová, Margie Freedová) +34,6 (0+14), 4. SLOVENSKO (Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská-Fialková) +52,0 (2+10), 5. Nemecko +1:11,7 min. (4+18), 6. Nórsko +1:18,8 (5+19), 7. Česko +1:23,9 (2+14), 8. Francúzsko +2:00,5 (4+15)