Slováci odcestovali do Dauhy, Šereda: Šanca najmä v pároch

Súperi Slovákov v 1. kole:



Dvojhra mužov



Ľubomír Pištej (SR) - Félix Lebrun (Fr.-6)



Wang Jang (SR) - Benyamin Faraji (Irán)



Samuel Arpáš (SR) - Lin Jen-Čchun (Taiw.)



Štvorhra mužov



Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka (SR) - Aly Ghallab, Mahmoud Helmy (Egypt)



Samuel Arpáš, Balázs Lei (SR/Maď.) - Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro (Braz.-13)



Wang Jang, Konstantinos Angelakis (SR/Gréc.) - Ali Alkhadrawi, Abdulaziz Bu Shulaybi (S. Arábia)



Dvojhra žien



Barbora Balážová (SR) - Gaia Monfardiniová (Tal.)



Tatiana Kukuľková (SR) - Ana Codinová (Arg.)



Štvorhra žien



Barbora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR-8) - Ivana Malobabičová, Hana Arapovičová (Chor.)



Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová (SR/Poľ.-9) - Kabirat Ayoolová, Ajoke Ojomuová (Nig.)



Miešaná štvorhra



Ľubomír Pištej, Tatiana Kukuľková (SR-13) - Nicholas Lum, Ivy Liao (Austr./Kan.)



Samuel Arpáš, Barbora Balážová (SR) - Mattias Falck, Linda Bergströmová (Švéd.)

Bratislava 15. mája (TASR) - Výprava slovenských stolných tenistov sa vo štvrtok ráno vydala na cestu do katarskej Dauhy, kde sa od 17. do 25. mája prestaví na 58. majstrovstvách sveta jednotlivcov. V nominácii Slovenska figuruje šestica reprezentantov, ktorí sa predstavia v piatich disciplínach.Štvoricu mužov tvoria Ľubomír Pištej, Wang Jang, Jakub Zelinka a Samuel Arpáš, pre ktorého to po minulotýždňovom európskom šampionáte do 21 rokov bude ďalšie vrcholné podujatie. Zo žien budú Slovensko reprezentovať stálice Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková. Práve ony sa na predchádzajúcich MS v roku 2023 v juhoafrickom Durbane postarali o úspešné výsledky. Balážová s Češkou Hanou Matelovou obhajujú štvrťfinálovú účasť vo štvorhre žien, pričom vtedy ich jeden set delil od medaily. Kukuľková sa postarala vôbec o prvú slovenskú ženskú osemfinálovú účasť na MS v ére samostatnosti.zaželala si Balážová podľa tlačovej správy Slovenského stolnotenisového zväzu. S Matelovou je úradujúcou deblovou európskou šampiónkou.Kukuľková, ktorá je bronzovou medailistkou z ME 2024 po boku Poľky Natalie Bajorovej, tiež musela riešiť zdravotné problémy.priblížil kouč žien SR Jaromír Truksa, ktorý sa vyjadril aj k ambíciám:Doplnil ho tréner mužov Slovenska Peter Šereda:Jednotlivé súťaže vyžrebovali už v apríli, ale po odhláškach prišlo k určitým zmenám. Súperi sa zmenili aj niektorým Slovákom, ale čo je dôležitejšie, do ´pavúkov´ dodatočne pribudli Samuel Arpáš vo dvojhre mužov a Arpáš s Balážovou v mixe. Dovedna tak bude mať Slovensko dvanásť želiezok v ohni.V pozícii nasadených sa predstavia dvojice Balážová s Matelovou ako osmičky, Kukuľková s Bajorovou ako deviatky a Pištej s Kukuľkovou ako trinástky. V úvodných kolách prisúdil žreb nasadeného súpera Ľubomírovi Pištejovi, ktorého čaká atraktívny súboj s 18-ročnou francúzskou hviezdou svetového formátu Félixom Lebrunom. Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži je nasadený hráč číslo šesť.Svetový šampionát sa bude hrať Lusail Sports Arene v katarskej metropole.dodal Truksa.