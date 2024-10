Slováci odcestujú do Azerbajdžanu bez Oberta, Vavra aj Bera

Senec 12. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti odcestujú na pondelkový zápas C-divízie Ligy národov do Azerbajdžanu bez trojice Adam Obert, Denis Vavro a Matúš Bero. V sobotu to potvrdil tréner tímu Francesco Calzona.



Obert vypadol zo zostavy ešte pred piatkovým duelom proti Švédsku (2:2). Pre zranenie nebude môcť nastúpiť ani v Baku, a tak sa vrátil do svojho klubového pôsobiska v Cagliari. Zranenie si na sobotňajšom tréningu privodil i Bero, ktorý pocestuje naspäť do Nemecka, kde oblieka dres VfL Bochum. Vavro nebude môcť zasiahnuť do súboja s Azerbajdžanom pre kartový trest.



Namiesto trojice nepovolal taliansky kormidelník nikoho, informoval na svojom webe Slovenský futbalový zväz. Slovákom bude chýbať aj manažér tímu a asistent Marek Hamšík, ktorého uvoľnili pre študijné povinnosti. Zápas je na programe o 18.00 h SEČ.