Slovenskí hokejisti odleteli do Kanady v dobrej nálade

Mníchov 15. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odleteli v stredu do Kanady, kde ich na prelome rokov čaká vystúpenie na juniorských majstrovstvá sveta. Na šampionát idú dobre naladení a už sa nevedia dočkať prvého ostrého duelu na MS.



Autobus so 14 hráčmi a 11 členmi realizačného tímu odišiel z Piešťan krátko po šiestej hodine ráno, na mníchovské letisko dorazil pred trinástou popoludní. Z Mníchova ich čakal let do Edmontonu a následne cesta do mesta Red Deer, kde počas MS "20" rozložia svoj kemp. Prvú časť cesty si hráči skrátili doháňaním spánkového deficitu, v druhej prevzala opraty zábava. "Najväčšiu robili asi Ďuro Slafkovský, Šimon Nemec, Roman Faith a Rayen Petrovický," prezradil Samuel Krajč. "Nemôžem však povedať, o čom sme sa bavili, to nepatrí do éteru. Ale boli to riadne pikošky," povedal pre portál hockeyslovakia.sk útočník Dukly Trenčín.



Krajča čaká premiérový a zároveň posledný juniorský šampionát, keďže o rok už nebude spadať do vekovej kategórie, ktorá môže štartovať na tradičnom vianočnom podujatí. Minulý rok sa do konečnej nominácie nedostal pre zdravotné ťažkosti v záverečnej fáze prípravy: "Adrenalín pomaličky stúpa. Začínam si uvedomovať, že už tam ideme. Veľmi sa teším. Najviac azda na rýchlosť. Chalani mi vraveli, že juniorský šampionát je iný level. Neviem sa dočkať zápasov."



Aj Rayenovi Petrovickému zbehla prvá fáza cesty do Red Deeru pomerne rýchlo. "Viacerí sme pospali, keďže sme skoro ráno vstávali a vyrážali. Ale prešlo to vcelku rýchlo. Je to komplikovaný presun. Som zvyknutý na presuny a čakanie, keď chodím z Fínska a do Fínska. Ale priznám sa, s takýmto dlhým veľa skúseností nemám," dodal jeden z najskúsenejších obrancov vo výbere trénera Ivana Feneša.



K polovičnej slovenskej výprave sa v zámorí pripojí jej druhá časť. Keď Slováci dorazia do hotela v Red Deere, v karanténe v samoizolácii by sa už malo nachádzať trinásť hokejistov pôsobiacich v zámorí. Štrnásty, Servác Petrovský, sa pripojí až tesne pred polnocou, keďže v stredu večer miestneho času ho čaká zápas. Ešte na letisku v Edmontone po prílete z Mníchova absolvuje výprava povinné PCR testovanie. Následne sa presunie do 150 kilometrov vzdialeného Red Deeru, kde absolvuje 48-hodinovú izoláciu. V prípade negatívnych výsledkov testov sa Slováci 18. decembra ráno kanadského času môžu zapojiť do tréningu. O dva dni neskôr od 20.00 SEČ ich preveria v prvom prípravnom dueli Fíni, v druhom nastúpia v noci z 21. na 22. decembra proti Rakúšanom. Svetový šampionát otvoria v noci na 27. decembra od 3.30 SEČ súbojom proti USA.