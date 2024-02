Slováci odleteli na halové MS, Forsterová: Ešte sa ide bojovať

Bratislava 28. februára (TASR) - Hlavná časť slovenskej výpravy odletela v stredu predpoludním na 19. halové atletické majstrovstvá sveta do škótskeho Glasgowa (1.-3. marca). Na zraze v Bratislave v sídle Slovenského atletického zväzu (SAZ) nechýbali šprintérky a prekážkarky Viktória Forsterová, Stanislava Škvarková, Monika Weigertová a členovia štafety na 4x400 m Matej Baluch, Šimon Bujna, Patrik Dömötör, Mário Hanic a Miroslav Marček.



Spolu s nimi sú vo výprave aj tréneri Katarína Adlerová, Michal Škvarka, Adrián Pavelka a fyzioterapeutka Eva Demešová. Trojnásobný medailista z halových ME v šprinte na 60 m Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou odleteli do Glasgowa už v utorok, rovnako ako vedúca výpravy, medzinárodná sekretárka SAZ a členka Rady Európskej atletiky Anna Kirnová.



Najmladšia z celej výpravy je 21-ročná Forsterová, slovenská rekordérka na 60 m prekážok si odkrútila seniorskú premiéru už v Belehrade 2022. Aj vtedy absolvovala obe svoje disciplíny – okrem hladkej aj prekážkovú šesťdesiatku, v ktorej sa dostala do semifinále. "Myslím si, že bežať obe bude pre mňa lepšie. Na šesťdesiatke si všetko vyskúšam, nasajem atmosféru, otestujem dráhu. Bude to teda dobrá previerka pred prekážkami, ale samozrejme, že s maximálnym úsilím absolvujem obidve disciplíny," uviedla Forsterová pre web SAZ. Táto halová sezóna jej nevyšla úplne podľa predstáv, hranica ôsmich sekúnd na 60 m prekážok stále odoláva: "Je pravda, že som v doterajšom priebehu sezóny očakávala od seba trochu viac. Všetko však má svoj čas a ja verím, že všetko sme naplánovali tak, aby najlepší výkon prišiel v správnu chvíľu. Uvidíme, kedy to vypukne."



Atlétku roka 2023 na Slovensku hreje splnený limit na OH a pred Parížom príde ešte šanca ukázať sa na ME v Ríme: "Ak to v Glasgowe vyjde na nejaké dobré umiestnenie, tak sa budem samozrejme tešiť, ale ak nie, tak sa svet nezrúti. Ideme ďalej, ešte sú pred nami ďalšie vrcholné podujatia. Beriem halovú sezónu ako dobrý odrazový mostík do olympijského roka, ale ešte sa neskončila, ešte sa ide bojovať."



Slovenskí atléti odcestovali do dejiska šampionátu s cieľom získať jedno umiestnenie v elitnej osmičke a ďalšie dve semifinálové. Splnenie cieľa by znamenalo výrazné vylepšenie výsledkov z Belehradu 2022. "Myslím si, že je to v silách našej výpravy. Na prvý pohľad k tomu má najbližšie štafeta, ale verím, že chalani zabojujú aj o postup do šesťčlenného finále, pretože v tejto disciplíne nič nie je nemožné. Bude to dôležité aj s výhľadom na účasť na letných majstrovstvách Európy v Ríme. Majú teda dvojnásobnú motiváciu," upriamil pozornosť na štafetovú zostavu koordinátor slovenskej reprezentácie Jozef Repčík.