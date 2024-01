Slováci odohrajú 26. marca prípravný duel v Osle proti Nórom

Vzájomné zápasy Slovenska s Nórskom:



Nórsko - SLOVENSKO 2:0 (25. mája 2000/Oslo)



SLOVENSKO - Nórsko 0:1 (3. marca 2010/Žilina



Slovensko - Nórsko 1:0 (14. novembra 2017/Trnava)



Nórsko - Slovensko 2:0 (25. marca 2022/Oslo)

Bratislava 8. januára (TASR) - Súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v druhom prípravnom zápase v marcovom asociačnom termíne bude 26. marca 2024 reprezentácia Nórska. Výkop stretnutia na Ullevaal Stadion v Osle je stanovený na 18.00 h. Tri dni predtým privíta mužstvo trénera Francesca Calzonu v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne národní tím Rakúska. Informoval o tom oficiálny portál futbalsfz.sk.Slovensko odohralo so severanmi doteraz štyri vzájomné zápasy s bilanciou jedno víťazstvo a tri prehry, so skóre 5:1 v prospech Nórov. Dejiskom marcového zápasu bude opäť domovský stánok nórskej reprezentácie - Ullevaal Stadion v Osle.Doteraz jediné víťazstvo slovenského výberu sa viaže k reprezentačnej rozlúčke bývalého obrancu Jána Ďuricu v novembri 2017. Slováci na Štadióne Antona Malatinského v Trnave zdolali Nórov gólom stredopoliara Stanislava Lobotku 1:0. Naposledy sa súperi stretli na Ullevaal Stadion pred dvoma rokmi. V prvom zápase kalendárneho roka 2022 zvíťazili domáci nad tímom pod vedením Štefana Tarkoviča 2:0 po presných zásahoch Erlinga Haalanda a Martina Ödegaarda.Aj piaty vzájomný duel Slovákov s Nórmi bude mať prípravný charakter, zaujímavosťou je, že Nórsko nebolo nikdy súperom Slovenska v kvalifikáciách o postup na ME alebo MS.