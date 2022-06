Slováci odohrajú zápas o 5. miesto proti Rakúsku napokon v Trnave

Upravený program ME 19:



Utorok 28. júna



Zápas o 5. miesto (play off o MS)



17.00 Slovensko - Rakúsko (Trnava)



Semifinále



17.00 Anglicko - Taliansko (Senec)



20.00 Francúzsko - Izrael (Dunajská Streda)

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti odohrajú utorkový zápas o 5. miesto na ME hráčov do 19 rokov proti Rakúsku (17.00 h) napokon v Trnave. Organizačný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) vyhovel žiadosti Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a rozhodol o presunutí duelu play off o MS 2023 z NTC v Senci na Štadión Antona Malatinského.Organizačný výbor vyšiel v ústrety SFZ, ktorý požiadal o zmenu dejiska. V prvých troch súbojoch mladých slovenských futbalistov, ktoré sa odohrali v Trnave, prišlo zverencov trénera Alberta Rusnáka podporiť množstvo fanúšikov. V zápase s Francúzskom zaplnilo hľadisko 5328 priaznivcov, s Talianskom až 8235 a s Rumunskom 3485, informoval SFZ na svojom webe.Slováci a Rakúšania obsadili vo svojich skupinách tretie miesta a tak v utorkovom zápase zabojujú o miestenku na MS 2023 v Indonézii.