Slováci odpichnú hokejový ošiaľ v piatok o 19.15 h proti Bielorusku

Zloženie skupín na MS 2021:



A-skupina (Olympijské športové centrum): Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, Veľká Británia

B-skupina (Aréna Riga): Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan



Program hokejových MS v Rige:



skupinová fáza:



piatok 21. mája



A-skupina



15.15 Rusko - Česko

19.15 Bielorusko - SLOVENSKO



B-skupina



15.15 Nemecko - Taliansko

19.15 Kanada – Lotyšsko



sobota 22. mája



A-skupina



11.15 Dánsko – Švédsko

15.15 Veľká Británia – Rusko

19.15 Česko – Švajčiarsko



B-skupina



11.15 Nórsko – Nemecko

15.15 Fínsko – USA

19.15 Lotyšsko – Kazachstan



nedeľa 23. mája



A-skupina



11.15 Veľká Británia – SLOVENSKO

15.15 Švédsko – Bielorusko

19.15 Dánsko – Švajčiarsko



B-skupina



11.15 Nórsko – Taliansko

15.15 Kazachstan – Fínsko

19.15 Kanada – USA



pondelok 24. mája



A-skupina



15.15 SLOVENSKO - Rusko

19.15 Česko – Bielorusko



B-skupina



15.15 Lotyšsko - Taliansko

19.15 Nemecko – Kanada



utorok 25. mája



A-skupina



15.15 Veľká Británia – Dánsko

19.15 Švajčiarsko – Švédsko



B-skupina



15.15 USA – Kazachstan

19.15 Fínsko – Nórsko



streda 26. mája



A-skupina



15.15 Rusko – Dánsko

19.15 Bielorusko - Veľká Británia



B-skupina



15.15 Kazachstan – Nemecko

19.15 Kanada – Nórsko



štvrtok 27. mája



A-skupina



15.15 Švajčiarsko – SLOVENSKO

19.15 Švédsko – Česko



B-skupina



15.15 USA – Lotyšsko

19.15 Fínsko – Taliansko



piatok 28. mája



A-skupina



15.15 Švédsko - Veľká Británia

19.15 Dánsko – Bielorusko



B-skupina



15.15 Kazachstan – Kanada

19.15 Lotyšsko – Nórsko



sobota 29. mája



A-skupina



11.15 Česko - Veľká Británia

15.15 Švajčiarsko – Rusko

19.15 SLOVENSKO – Dánsko



B-skupina



11.15 Taliansko – Kazachstan

15.15 Nórsko – USA

19.15 Nemecko – Fínsko



nedeľa 30. mája



A-skupina



15.15 Bielorusko - Švajčiarsko

19.15 Švédsko - SLOVENSKO



B-skupina



15.15 Taliansko - Kanada

19.15 Fínsko – Lotyšsko



pondelok 31. mája



A-skupina



15.15 Česko - Dánsko

19.15 Rusko - Švédsko



B-skupina



15.15 USA - Nemecko

19.15 Nórsko – Kazachstan



utorok 1. júna



A-skupina



11.15 Švajčiarsko - Veľká Británia

15.15 SLOVENSKO – Česko

19.15 Rusko – Bielorusko



B-skupina



11.15 Kanada – Fínsko

15.15 Taliansko – USA

19.15 Nemecko – Lotyšsko



streda 2. júna

voľný deň



štvrtok 3. júna



štvrťfinále



15.15/15.15/19.15/19.15

(Aréna Riga/Olympijské športové centrum)



piatok 4. júna

voľný deň



sobota 5. júna



semifinále



13.15/17.15

(Aréna Riga)



nedeľa 6. júna



14.15 zápas o bronz

19.15 finále

(Aréna Riga)

Riga 18. mája (TASR) – Tretí májový piatok je netradične deň, keď po ročnej pauze opäť vypukne hokejový ošiaľ. Športová eufória zavládne vo viacerých účastníckych krajinách MS, no najmä v usporiadateľskom Lotyšsku, ktoré druhýkrát v histórii hostí svetovú elitu.V roku 2006 zorganizovala Riga šampionát takisto samostatne. Tento rok mala pôvodne usporiadať MS spoločne s Minskom, no IIHF štyri mesiace pred ich štartom odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva pre nestabilnú politickú situáciu v krajine. Sporné víťazstvo prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách vyvolalo v krajine masívne protesty, proti ktorým vládny režim tvrdo zasiahol. IIHF nechcela za danej situácie riskovať bezpečnosť hráčov a divákov.Šampionát sa koná vo výnimočne neskorom čase (väčšinou MS štartovali v prvý májový piatok) a za výnimočných podmienok. Uskutoční sa v tieni pandémie koronavírusu, ktorá úplne zmarila organizáciu minuloročných MS vo Švajčiarsku. Ďalší rok si už IIHF nemohla dovoliť zrušenie hokejového sviatku a Riga tak bude hostiť turnaj, i keď za mimoriadne prísnych hygienických opatrení. Výpravy na približne tri týždne uzatvoria do bezpečnostnej „bubliny“, pred vstupom absolvujú procedúru testovaní. Minimálne v skupinovej fáze je vylúčená účasť divákov, fanúšikovia tak budú odkázaní výhradne na televízne prenosy.Tí domáci budú na obrazovky prvýkrát uprene hľadieť v piatok 21. mája o 19.15 h, keď Lotyši vo svojom úvodnom súboji v B-skupine narazia v Aréne Riga na Kanaďanov. Domáci priaznivci veria, že ich miláčikovia sa po troch rokoch opäť prebojujú do vyraďovacej fázy. Pred 15 rokmi sa im to na premiérovom šampionáte v Lotyšsku nepodarilo, keď skončili pred štvrťfinálovými bránami a obsadili 10. miesto.Či bude Riga pamätná aj pre slovenskú verejnosť, to záleží od výkonov výberu, ktorý tretíkrát za sebou povedie na MS Craig Ramsay. Lebo hokejový ošiaľ sa automaticky zdvíha a padá s výsledkami reprezentantov a tí svojich prvých sedem zápasov odohrajú v A-skupine v Olympijskom športovom centre. Či budú hrať aj ôsmy, to je základnou tajničkou fanúšikov a zároveň cieľovou platformou samotných hráčov už niekoľko rokov. Z osemčlennej skupiny postúpia do štvrťfinále prvé štyri tímy, z nich veľmi silný "papier" predpokladá úspech Ruska, Švédska a Česka. Súpermi Slovákov o štvrtú miestenku by podľa teoretických vízií mali byť najmä Švajčiari, za nimi Dáni a Bielorusi, podceniť však nemožno ani Veľkú Britániu, ktorá si pred dvomi rokmi udržala príslušnosť medzi svetovou elitou víťazstvom nad Francúzskom vo svojom záverečnom zápase v košickej skupine. Tento rok záchranárske práce odpadajú, keďže z elitnej kategórie MS sa nevypadáva. Pred dvomi rokmi sa Slováci v domácom prostredí neprebojovali zo základnej skupiny, v kľúčovom dueli s Nemcami premárnili v záverečných dvoch minútach tesný náskok a prehrali 2:3.Slováci odštartujú svoje účinkovanie v otvárací deň šampionátu v piatok 21. mája o 19.15 SELČ súbojom s Bieloruskom. Radi by zažili podobne vydarený vstup do MS ako pred dvomi rokmi, keď v Košiciach začali triumfom 4:1 nad USA. Po dni voľna nastúpia v nedeľu 23. mája o 11.15 proti outsiderovi z Veľkej Británie. Postupová matematika jednoznačne velí vyťažiť z prvých dvoch duelov maximálny počet 6 bodov. Pretože už v pondelok 24. mája ich čaká prvý favorit, a Rusko je vážny ašpirant na zlato (15.15). Potom si Slováci užijú dvojdňovú pauzu, po ktorej nasleduje možno kľúčový duel z hľadiska boja o postup do štvrťfinále proti Švajčiarsku (štvrtok 27. mája o 15.15). Po ňom môže byť situácia jasnejšia pred záverečným májovým víkendom, ktorý prinesie severský dvojboj so zápasmi s Dánskom (v sobotu 29. mája o 19.15) a Švédskom (v nedeľu 30. mája o 19.15). Pri úspešnom vývoji skupiny môže ísť v záverečnom skupinovom súboji, ktorým bude federálne derby s Českom (v utorok 1. júna o 15.15), ešte o veľa, pri tej horšej možnosti to bude rozlúčkové stretnutie Slovákov v Rige.