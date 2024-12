Slováci odštartovali domáci turnaj víťazstvom nad Nórskom 3:1

Vianočný Kaufland Cup 2024:



SLOVENSKO – Nórsko 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Gajdoš (Turan, Roman), 30. Faško-Rudáš (Gríger, Buček), 56. Tamáši (Takáč, Petráš) – 2. Steen (Olsen, Vesterheim). Rozhodcovia: Stano, Orolin – Durmis, D. Konc ml., vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2464 divákov.



SLOVENSKO: Škorvánek – Mudrák, Žiak, Petrovický, Koch, Turan, Gajdoš, Bačik, Golian – Lantoši, Tamáši, Takáč – Buček, Gríger, Minárik – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna – Petráš, Roman, Kašlík



Nórsko: Normann – Wasenden, Birkheim Andersen, Östby, Hurröd, Hansen, Myhre – Rönnild, Eirik Östrem Salsten, Solem – Olsen, Vesterheim, Steen – Hoff, Wold, Elvsveen – Henriksen, Bakke Olsen, Edvardsen

Na snímke fanúšikovia Slovenska pred zápasom Slovensko – Nórsko na Vianočnom Kaufland Cupe v Poprade 11. decembra 2024. Foto: TASR - František Iván

Na snímke hráči Slovenska pred zápasom Slovensko – Nórsko na Vianočnom Kaufland Cupe v Poprade 11. decembra 2024. Foto: TASR - František Iván

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Craig Ramsay, tréner SR: "Je veľa drobností, ktoré musíme robiť lepšie. Niekoľkokrát sme brali puk späť, aj keď sme nemuseli, radi by sme hrali viac dopredu. Avšak presilovky boli excelentné a myslím si, že tentokrát sme v nich boli skvelí a v zápase nám veľmi pomohli. Počas voľného dňa popracujeme na tých detailoch. Keď získame puk, musíme si ho udržať a neodovzdávať ho súperom."



Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Veľmi ťažký zápas, tak ako sme prognózovali. Nóri pri výbere tohto mužstva stavili na rýchlosť a urputnosť. Naozaj nám dávali strašne málo priestoru, ako pri našom vychádzaní z pásma, tak aj v tej našej ofenzívnej zóne. Sme radi, že sme dokázali tak ťažký zápas zvládnuť."



František Gajdoš, obranca SR: "Myslím si, že ten začiatok nebol dobrý. Celkovo ten zápas nebol podľa našich predstáv, ako sme to chceli. Zvládli sme to však, pozrieme si to a ponaučíme sa z toho. Verím, že to bude v piatok lepšie."



Martin Faško-Rudáš, útočník SR: "Myslím si, že to nebol najlepší zápas, aký vieme predviesť a ani výkon. Získali sme tri body, čo teší. Treba si zobrať len tie dobré veci zo zápasu."



Matúš Sukeľ, kapitán SR: "Som rád, že sme našli cestu k víťazstvu, aj keď niektoré veci by sme mohli do ďalšieho zápasu zlepšiť. Myslím si, že sme zbytočne ťahali puk do nášho pásma a komplikovali si to. Musíme sa viac tlačiť do bránky, byť tam nepríjemnejší, cloniť brankárovi a dať aj nejaké špinavé góly."



Stanislav Škorvánek, brankár SR: "Prvých pár minút nám trvalo, kým sme si sadli v tempe. Potom si myslím, že to bolo celkom dobré. Dôležité bolo, že sme ubránili oslabenia a nedostali druhý gól. Keď sme dali prvý a druhý, trochu sme sa upokojili a hra už vyzerala lepšie."



Oliver Turan, debutant v drese SR: "Pocity sú super, som rád, že mi premiéra vyšla úspešne, ale hlavne, že tím vyhral. Teší ma bod, ale dôležitý je celkový výkon a myslím si, že dnes sa nám to podarilo a som za to rád."



Poprad 11. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na domácom Vianočnom Kaufland Cupe nad Nórskom 3:1. Severania síce viedli zásluhou Noaha Steena, no gólovo odpovedali František Gajdoš, Martin Faško-Rudáš a Alex Tamáši.Turnaj v Poprade slúži tímu trénera Craiga Ramsayho ako príprava pred MS, ktoré sa uskutočnia vo Švédsku a Dánsku od 9. do 25. mája. Slováci sa naposledy predstavili na novembrovom Nemeckom pohári, kde vyhrali všetky tri zápasy a po ôsmich rokoch triumfovali na tomto podujatí.Na Zimnom štadióne v Poprade nastúpia vo štvrtok od 18.00 Nóri proti Lotyšom. Turnaj sa uzavrie v piatok, keď sa v rovnakom čase stretnú Slováci s Lotyšskom.Slováci začali aktívnejšie, Tamáši však netrafil bránku a na druhej strane otvoril skóre strelou z ľavého kruhu Steen. Severania dobre pracovali v defenzíve a nedávali súperovi čas na kombinácie. V polovici prvej tretiny však Gajdoš nahodil puk od modrej čiary, ktorý prepadol až za Normanna a zaznamenal tak svoj prvý reprezentačný gól. Presný zásah slovenským reprezentantom pomohol a krátko na to Gríger nebezpečne ohrozil bránku súpera. Nóri potom nevyužili dve presilové hry aj vďaka zákrokom Škorvánka. V závere si vytvorili tlak domáci, ale Lantoši sa nepresadil.Na začiatku druhej časti dostali Nóri štvrtú početnú výhodu, no ani tú nepremenili, kapitána Olsena vychytal brankár Slovenska. Po chvíli sa neujala ani koncovka Edvardsena. V polovoci zápasu hrali presilovku aj Ramsayho zverenci, Gríger našiel pred bránkou Faška-Rudáša, ktorý poslal puk za Normanna. Ďalšiu Slováci nevyužili a po nej sa dostal do úniku Vesterheim, ale Škorvánek podržal svoje mužstvo.Úvodná päťminútovka tretieho dejstva priniesla boj o stredné pásmo. V 50. minúte vystrelil spomedzi kruhov Östby, ale jeho strelu zneškodnil Škorvánek. Na druhej strane zakončil od modrej Turanov, Minárik sa dostal k dorážke, ale brankár Normann hokejkou zachránil Nórov od tretieho inkasovaného gólu. Slováci však dostali presilovku a po kombinácii na jeden dotyk skóroval Tamáši, ktorý uzavrel na konečných 3:1.