Slováci odštartovali Kaufland Cup triumfom nad Nórskom

SLOVENSKO – Nórsko 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)



Góly: 5. Lantoši (Fominych, Grman), 33. Jedlička (Takáč, Tamáši), 39. Gernát (Cehlárik, Čacho), 55. Tamáši (Jedlička, Bakoš), 56. Čacho (Koch, Takáč), 58. Daňo (Sukeľ). Rozhodovali: Korba, Jobbágy – Synek, Durmis, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2811 divákov.



SLOVENSKO: Hlavaj – Gernát, Marinčin, Grman, Ivan, Bučko, Golian, Koch, Beňo – Cehlárik, Sukeľ, Daňo – Bakoš, Tamáši, Jedlička – Fominych, Lantoši, Takáč – Lunter, Čacho, Hrehorčák



Nórsko: Holm – Lilleberg, Johannesen, Bonsaksen, Nörstebö, Krogdahl, Lesund, Engebraten – Röymark, M. Olimb, Olsen – Jakobsson, Haga, Hoff – Salsten, Strandborg, Martinsen – Fladeby, Berg Paulsen, Klavestad

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti triumfovali vo štvrtok v úvodnom zápase na domácom Vianočnom Kaufland Cupe nad Nórskom 6:0. Ich góly zaznamenali Róbert Lantoši, Maroš Jedlička, Martin Gernát, Alex Tamáši, Viliam Čacho a Marko Daňo. Brankár Samuel Hlavaj si pripísal pri debute v reprezentačnom A-tíme čisté konto.Turnaj v Bratislave slúži tímu trénera Craiga Ramsayho ako príprava pred MS, ktoré sa uskutočnia v Lotyšsku a Fínsku od 12. do 28. mája. Slováci sa naposledy predstavili na novembrovom Nemeckom pohári, kde prehrali všetky tri zápasy. Dosiahli tak prvé víťazstvo v sezóne.V ďalšom zápase sa Slováci predstavia v sobotu proti Lotyšsku o 13.00 h. V piatok je na programe duel Lotyšov s Nórmi.Slováci začali aktívnejšie a v 4. minúte nevyužil po prihrávke Daňa prvú šancu kapitán Cehlárik. O chvíľu na to však už otvoril skóre duelu Lantoši, keď urobil pred brankárom Holmom kľučku a nórsky brankár už nedokázal zasiahnuť. V 16. minúte mohli Nóri vyrovnať, ale Hlavaj predviedol vo svojom prvom reprezentačnom zápase dôležitý zákrok. Ramsayho tím dostal potom možnosť hrať presilovú hru a Tamáši v nej predviedol samostatný únik, no nezvýšil na 2:0. V závere prvej tretiny ešte vystrelil Gernát počas druhej presilovej hry, ale len do brankára Holma.Na začiatku druhého dejstva Slováci dohrávali početnú výhodu 5 na 4, ale nedokázali ju využiť a ani v následnej sa nepresadili. V 26. minúte sa Tamáši blysol kľučkou proti súperovmu obrancovi, zakončenie však vytlačil nórsky brankár do rohu klziska. V polovici duelu hrali presilovú hru aj Nóri a brankár Hlavaj musel podržať Slovákov viacerými zákrokmi. Severský súper potom hral v šiestich a to už dokázal potrestať Jedlička po prihrávke Takáča. Zvolenský útočník zaznamenal premiérový gól v treťom reprezentačnom zápase. V závere druhej tretiny Slováci po kombinácii Čacho, Cehlárik a Gernát zvýšili na 3:0.Úvod tretej tretiny priniesol vylúčenie Lantošiho, Nóri však napriek tlaku a viacerým strelám neprekonali Hlavaja. V tretej početnej výhode Jakobsson trafil žŕdku. V 55. minúte Tamáši využil svoju tretiu šancu v stretnutí a zasunul puk za Holma. O 56 sekúnd bolo po koncovke Čacha už 5:0. Víťazstvo Slovákov 6:0 skompletizoval po samostatnom úniku Daňo.Peter Cehlárik, kapitán SR: "